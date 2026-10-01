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Sağanak ve Fırtına İstanbul Trafiğini Kilitledi: Yoğunluk Yüzde 89'a Çıktı, Yarın İçin Sarı Kod Var

Sağanak ve Fırtına İstanbul Trafiğini Kilitledi: Yoğunluk Yüzde 89'a Çıktı, Yarın İçin Sarı Kod Var

İstanbul hava durumu trafik
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 19:03
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İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına, iş çıkış saatine denk gelince kentte ulaşımı adeta durma noktasına getirdi. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre saat 18.50 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Üstelik yetkililer asıl kuvvetli yağışın yarın sabah başlayacağı uyarısında bulunuyor.

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Köprü geçişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Köprü geçişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. D-100 Karayolu'nun Kadıköy ile Ataşehir arasındaki bölümünde ve TEM Otoyolu'nda Kavacık'tan Kadıköy istikametine uzanan hatta da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Avrupa Yakası'nda da yollar kilitlendi.

Avrupa Yakası'nda da yollar kilitlendi.

Avrupa Yakası'nda da tablo farklı değildi. D-100 Karayolu'nun Çağlayan ve Mecidiyeköy mevkileri ile Haliç Köprüsü ve çevresinde trafik yoğun seyretti. TEM Otoyolu'nun Hasdal, Seyrantepe ve Firuzköy kesimlerinde, Büyükdere Caddesi'nde ve Levent'ten TEM'e bağlanan yollarda da yoğunluk dikkat çekti. Karaköy'den Beşiktaş'a uzanan sahil yolunda da araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Duraklarda da yoğunluk yaşandı.

Duraklarda da yoğunluk yaşandı.

Yağış ve fırtına yalnızca karayolunu değil toplu taşımayı da etkiledi. Tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında evlerine dönmek isteyen yolcular nedeniyle yoğunluk oluştu.

AKOM yarın için saat verdi.

AKOM yarın için saat verdi.

Ancak asıl yağışlı günün yarın olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışın yarın sabah saat 08.00 civarında şiddetini artıracağını açıkladı. AKOM'un açıklamasına göre gün boyu gök gürültülü sağanak geçişleriyle birlikte rüzgarın saatte 60 ila 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi, sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul'un aralarında bulunduğu 23 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Yağışların bu gece Kırklareli'nin doğusu ile Tekirdağ'ın kuzeyinden başlayıp sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin batısına yayılması öngörülüyor. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Deniz ulaşımında aksama yaşanabilir.

Deniz ulaşımında aksama yaşanabilir.

Fırtınanın denizde de etkili olması bekleniyor. Karadeniz ve Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Vapur ve deniz otobüsü seferlerinde iptaller yaşanabileceği için yolculara işletmelerin duyurularını takip etmeleri tavsiye ediliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa'da BUDO şimdiden 4 seferini iptal etti. Fırtınanın Karadeniz'de cumartesi öğle saatlerinde, Marmara'da ise cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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