Sağanak ve Fırtına İstanbul Trafiğini Kilitledi: Yoğunluk Yüzde 89'a Çıktı, Yarın İçin Sarı Kod Var
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İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına, iş çıkış saatine denk gelince kentte ulaşımı adeta durma noktasına getirdi. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre saat 18.50 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Üstelik yetkililer asıl kuvvetli yağışın yarın sabah başlayacağı uyarısında bulunuyor.
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Köprü geçişlerinde uzun kuyruklar oluştu.
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Avrupa Yakası'nda da yollar kilitlendi.
Duraklarda da yoğunluk yaşandı.
AKOM yarın için saat verdi.
Deniz ulaşımında aksama yaşanabilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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