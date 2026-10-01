Sağanak ve Fırtına İstanbul Trafiğini Kilitledi: Yoğunluk Yüzde 89'a Çıktı, Yarın İçin Sarı Kod Var

Ancak asıl yağışlı günün yarın olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışın yarın sabah saat 08.00 civarında şiddetini artıracağını açıkladı. AKOM'un açıklamasına göre gün boyu gök gürültülü sağanak geçişleriyle birlikte rüzgarın saatte 60 ila 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi, sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul'un aralarında bulunduğu 23 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Yağışların bu gece Kırklareli'nin doğusu ile Tekirdağ'ın kuzeyinden başlayıp sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin batısına yayılması öngörülüyor. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.