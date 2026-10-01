Real Madrid, Barcelona'nın Kupalarını Resmen İstedi: UEFA'ya 50 Bin Sayfalık Negreira Dosyası

UEFA, Real Madrid'in gönderdiği dosyayı teslim aldığını doğruladı. Avrupa futbolunun yönetim organı yaptığı açıklamada 'UEFA'nın etik ve disiplin müfettişleri bu belgeleri teslim almıştır ve incelemelerinin bir parçası olarak analiz edecektir' ifadesini kullandı. UEFA, belgelerin teslim alınmasının Barcelona'ya ceza verildiği ya da resmi bir disiplin süreci başlatıldığı anlamına gelmediğinin de altını çizdi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin daha önce Negreira davasını futbolun en ciddi meselelerinden biri olarak nitelendirmişti. İspanya'daki yargı süreci ise hâlâ devam ediyor.