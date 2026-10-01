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Real Madrid, Barcelona'nın Kupalarını Resmen İstedi: UEFA'ya 50 Bin Sayfalık Negreira Dosyası

Real Madrid, Barcelona'nın Kupalarını Resmen İstedi: UEFA'ya 50 Bin Sayfalık Negreira Dosyası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 19:25
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İspanyol futbolunu yıllardır meşgul eden Negreira davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'ya karşı UEFA nezdinde resmi adım atarak bugüne kadarki en sert hamlesini yaptı.

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Real Madrid UEFA'ya dev bir dosya sundu.

Real Madrid UEFA'ya dev bir dosya sundu.

Real Madrid, Barcelona'nın Negreira davasıyla ilgili olarak UEFA'ya belge, doküman, kanıt ve tanık ifadelerinden oluşan yaklaşık 50 bin sayfalık bir dosya sundu. Madrid ekibi dosyada Barcelona'nın 2001-2018 yılları arasında kazandığı tüm kupaların geri alınmasını ve Katalan kulübünün cezalandırılmasını talep etti. Real Madrid'in talepleri karşılık bulursa Barcelona'nın bu dönemde kazandığı şampiyonlukların elinden alınması ve UEFA turnuvalarından men edilmesi gündeme gelebilir.

Davanın merkezinde Negreira'ya yapılan ödemeler var.

Davanın merkezinde Negreira'ya yapılan ödemeler var.

Dava, adını İspanya Futbol Federasyonu Teknik Hakem Komitesi'nin eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'dan alıyor. Barcelona'nın 2001-2018 yılları arasında Negreira'ya 9 milyon euronun üzerinde ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. Barcelona ise yapılan ödemelerin yalnızca hakemler ve oyuncular hakkında hazırlanan teknik raporlar ile scouting hizmetleri karşılığında olduğunu, herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını savunuyor.

UEFA dosyayı inceleyecek.

UEFA dosyayı inceleyecek.

UEFA, Real Madrid'in gönderdiği dosyayı teslim aldığını doğruladı. Avrupa futbolunun yönetim organı yaptığı açıklamada 'UEFA'nın etik ve disiplin müfettişleri bu belgeleri teslim almıştır ve incelemelerinin bir parçası olarak analiz edecektir' ifadesini kullandı. UEFA, belgelerin teslim alınmasının Barcelona'ya ceza verildiği ya da resmi bir disiplin süreci başlatıldığı anlamına gelmediğinin de altını çizdi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin daha önce Negreira davasını futbolun en ciddi meselelerinden biri olarak nitelendirmişti. İspanya'daki yargı süreci ise hâlâ devam ediyor.

Gözler Manchester City örneğinde.

Gözler Manchester City örneğinde.

Real Madrid'in hamlesi, İngiltere'de Manchester City'nin dokuz sezona yayılan mali kural ihlallerinden suçlu bulunmasının hemen ardından geldi. City cephesinde de kazanılan kupaların geri alınması ihtimali konuşulurken Negreira davasında henüz somut bir sonuca ulaşılmış değil. Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden birini yakından ilgilendiren süreçte gözler şimdi UEFA'nın vereceği karara çevrildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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