Real Madrid, Barcelona'nın Kupalarını Resmen İstedi: UEFA'ya 50 Bin Sayfalık Negreira Dosyası
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İspanyol futbolunu yıllardır meşgul eden Negreira davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'ya karşı UEFA nezdinde resmi adım atarak bugüne kadarki en sert hamlesini yaptı.
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Real Madrid UEFA'ya dev bir dosya sundu.
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Davanın merkezinde Negreira'ya yapılan ödemeler var.
UEFA dosyayı inceleyecek.
Gözler Manchester City örneğinde.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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