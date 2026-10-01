article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Maaşlı İşini Bırakan Bu İşe Yöneliyor: Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Ayda 100 Bin Lira Kazandırıyor

Maaşlı İşini Bırakan Bu İşe Yöneliyor: Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Ayda 100 Bin Lira Kazandırıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 19:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'de son dönemde düzenli maaşla çalışmaktan sıkılan pek çok kişi kendi işini kurmak için yeni arayışlara yöneliyor. Bu arayışta hem maliyeti hem de kazancıyla öne çıkan bir alan dikkat çekiyor. Ancak işin görünmeyen bir de risk tarafı var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geniş bir araziye ihtiyaç yok.

Geniş bir araziye ihtiyaç yok.

Kendi işini kurmak isteyenlerin araştırmalarında hem maliyet hem de kazanç bakımından kültür mantarı yetiştiriciliği oldukça avantajlı görülüyor. Üretim için geniş tarım arazilerine ihtiyaç duyulmaması, küçük ölçekte üretim yapmak isteyenlerin ilgisini artırıyor. Evlerdeki kullanılmayan odalar, depolar ve kapalı alanlar uygun koşullar sağlandığında kolaylıkla üretim alanına dönüştürülebiliyor.

Üretimin püf noktası sıcaklık ve nem.

Üretimin püf noktası sıcaklık ve nem.

Kültür mantarı kapalı alanlarda raf sistemleri kullanılarak büyütülüyor. Üretimde genellikle misel ekilmiş kompost sistemi uygulanırken sıcaklık, nem ve havalandırmanın düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Üretim alanındaki hijyen de verim açısından kritik öneme sahip, çünkü gerekli önlemler alınmadığında küf ve hastalıklar ciddi ürün kayıplarına yol açabiliyor. Üreticilerin aktardığına göre kompost yerleştirildikten sonra mantarlar yaklaşık 40 gün içinde çıkmaya başlıyor ve ardından yaklaşık 10 günde bir hasat yapılabiliyor.

Alıcıyı üretimden önce bulmak gerekiyor.

Alıcıyı üretimden önce bulmak gerekiyor.

Üretime birkaç torba ya da küçük bir raf sistemiyle başlayanlar süreci öğrendikçe kapasitelerini artırabiliyor, ancak üretim büyüdükçe satış meselesi de önem kazanıyor. Mantar uzun süre bekletilemeyen bir ürün olduğu için üretime başlamadan önce manav, restoran, pazar esnafı ve diğer alıcılarla satış bağlantılarının kurulması gerekiyor. Ürünü yetiştirdikten sonra müşteri aramaya başlamak, özellikle yüksek miktarda üretim yapanlar için ciddi bir risk oluşturabiliyor.

Kazancı belirleyen maliyet.

Kazancı belirleyen maliyet.

Kültür mantarı üretiminden elde edilecek gelir üretim miktarına, satış fiyatına ve giderlere göre değişiyor. Kompost, misel, elektrik, su, raf sistemi, işçilik ve taşıma gibi kalemler toplam maliyeti doğrudan etkilerken, sıcaklık ve nemin cihazlarla kontrol edildiği alanlarda enerji giderleri de önemli bir masraf oluşturabiliyor. Yalnızca yüksek verim almak da yeterli olmuyor, ürünün hangi fiyattan ve ne kadar sürede satılabileceği kazancı belirliyor. Haberde maliyetleri düşürmeyi başaranların aylık kazancının en az 100 bin lirayı bulabildiği ifade edilirken, küçük miktarla başlayıp birkaç dönem boyunca verim, maliyet ve satış sonuçlarını takip etmenin kapasite artırma kararını daha sağlıklı hale getireceği vurgulanıyor.

Türkiye'nin mantar başkenti Korkuteli.

Türkiye'nin mantar başkenti Korkuteli.

Türkiye'de kültür mantarı denince akla ilk gelen yer Antalya'nın Korkuteli ilçesi. Karasal iklimi nedeniyle mantar üretimine son derece elverişli olan ilçe, 2018 yılında paylaşılan verilere göre yılda yaklaşık 25 bin tonluk üretimle Türkiye'deki kültür mantarı üretiminin yüzde 54'ünü tek başına karşılıyordu. Üretimin büyük bölümünün evlerin alt katlarındaki küçük aile işletmelerinde yapıldığı ilçede yaklaşık 5 bin kişi geçimini doğrudan ya da dolaylı olarak mantarcılıktan sağlıyor, üretimin ham maddesi olan kompostu üreten dört büyük fabrika da yine Korkuteli'de bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın