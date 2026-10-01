Maaşlı İşini Bırakan Bu İşe Yöneliyor: Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Ayda 100 Bin Lira Kazandırıyor
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Türkiye'de son dönemde düzenli maaşla çalışmaktan sıkılan pek çok kişi kendi işini kurmak için yeni arayışlara yöneliyor. Bu arayışta hem maliyeti hem de kazancıyla öne çıkan bir alan dikkat çekiyor. Ancak işin görünmeyen bir de risk tarafı var.
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Geniş bir araziye ihtiyaç yok.
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Üretimin püf noktası sıcaklık ve nem.
Alıcıyı üretimden önce bulmak gerekiyor.
Kazancı belirleyen maliyet.
Türkiye'nin mantar başkenti Korkuteli.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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