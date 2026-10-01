Maaşlı İşini Bırakan Bu İşe Yöneliyor: Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Ayda 100 Bin Lira Kazandırıyor

Kültür mantarı üretiminden elde edilecek gelir üretim miktarına, satış fiyatına ve giderlere göre değişiyor. Kompost, misel, elektrik, su, raf sistemi, işçilik ve taşıma gibi kalemler toplam maliyeti doğrudan etkilerken, sıcaklık ve nemin cihazlarla kontrol edildiği alanlarda enerji giderleri de önemli bir masraf oluşturabiliyor. Yalnızca yüksek verim almak da yeterli olmuyor, ürünün hangi fiyattan ve ne kadar sürede satılabileceği kazancı belirliyor. Haberde maliyetleri düşürmeyi başaranların aylık kazancının en az 100 bin lirayı bulabildiği ifade edilirken, küçük miktarla başlayıp birkaç dönem boyunca verim, maliyet ve satış sonuçlarını takip etmenin kapasite artırma kararını daha sağlıklı hale getireceği vurgulanıyor.