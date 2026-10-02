"İstanbul'da Personel Servisi Kalkarsa Trafik Rahatlar" Çıkışı Tartışma Yarattı
X'te paylaşılan tek cümlelik 'İstanbul'da personel taşıma işi kaldırılırsa trafik %20 rahatlar' çıkışı kısa sürede ortak bir tartışma konusuna dönüştü. Paylaşım herhangi bir kaynak göstermeden bu oranı ortaya atınca kullanıcılar ikiye ayrıldı. Bir kısım, personel servisinin dünyanın başka metropollerinde karşılığı olmayan bir uygulama olduğunu savunup toplu taşımaya geçişi önerdi. Karşı tarafta ise servisle işe giden binlerce kişinin kendi aracına binmesi hâlinde yolların daha da tıkanacağını, asıl yükün şirket filo araçlarından ve tek kişilik yolculuklardan geldiğini söyleyenler vardı. Okul saatlerine ve özel okul önündeki veli trafiğine işaret edenler de çıktı. Tartışmaya katılanlardan dikkat çekenleri derledik.
İlk paylaşım şöyleydi:
Dünyanın hiçbir metropolünde böyle bir uygulama olmadığını hatırlatan tepki
Trafikte araba sürmenin stresinden kurtulduğuna şükreden İstanbullu
Trafik suçlularını tek tek eleyip servise ulaşan liste
Servis batıyorsa tek kişilik şirket araçları neden batmıyor diye soran yorum
Servis sayısını yolcuyla çarpıp tabloyu tersine çeviren hesap
Çözümü servislerde değil okul saatlerinde arayan öneri
İki servis yerine tek servis verilince yolun uzadığına dikkat çeken yorum
Özel okul önünde dörtlü yakan velileri işaret eden gözlem
Servisi toplu taşımadan ayrı tutmanın çelişkisine takılan itiraz
Mantığı bir adım ileri taşıyıp işyerlerini de kaldıran uç öneri
Yemek verilmezse gıda enflasyonu da düşer benzetmesi
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