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"İstanbul'da Personel Servisi Kalkarsa Trafik Rahatlar" Çıkışı Tartışma Yarattı

"İstanbul'da Personel Servisi Kalkarsa Trafik Rahatlar" Çıkışı Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.10.2026 - 15:07
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X'te paylaşılan tek cümlelik 'İstanbul'da personel taşıma işi kaldırılırsa trafik %20 rahatlar' çıkışı kısa sürede ortak bir tartışma konusuna dönüştü. Paylaşım herhangi bir kaynak göstermeden bu oranı ortaya atınca kullanıcılar ikiye ayrıldı. Bir kısım, personel servisinin dünyanın başka metropollerinde karşılığı olmayan bir uygulama olduğunu savunup toplu taşımaya geçişi önerdi. Karşı tarafta ise servisle işe giden binlerce kişinin kendi aracına binmesi hâlinde yolların daha da tıkanacağını, asıl yükün şirket filo araçlarından ve tek kişilik yolculuklardan geldiğini söyleyenler vardı. Okul saatlerine ve özel okul önündeki veli trafiğine işaret edenler de çıktı. Tartışmaya katılanlardan dikkat çekenleri derledik.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
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Dünyanın hiçbir metropolünde böyle bir uygulama olmadığını hatırlatan tepki

Dünyanın hiçbir metropolünde böyle bir uygulama olmadığını hatırlatan tepki
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Trafikte araba sürmenin stresinden kurtulduğuna şükreden İstanbullu

Trafikte araba sürmenin stresinden kurtulduğuna şükreden İstanbullu
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Trafik suçlularını tek tek eleyip servise ulaşan liste

Trafik suçlularını tek tek eleyip servise ulaşan liste
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Servis batıyorsa tek kişilik şirket araçları neden batmıyor diye soran yorum

Servis batıyorsa tek kişilik şirket araçları neden batmıyor diye soran yorum
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Servis sayısını yolcuyla çarpıp tabloyu tersine çeviren hesap

Servis sayısını yolcuyla çarpıp tabloyu tersine çeviren hesap
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Çözümü servislerde değil okul saatlerinde arayan öneri

Çözümü servislerde değil okul saatlerinde arayan öneri
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İki servis yerine tek servis verilince yolun uzadığına dikkat çeken yorum

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Özel okul önünde dörtlü yakan velileri işaret eden gözlem

Özel okul önünde dörtlü yakan velileri işaret eden gözlem
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Servisi toplu taşımadan ayrı tutmanın çelişkisine takılan itiraz

Servisi toplu taşımadan ayrı tutmanın çelişkisine takılan itiraz
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Mantığı bir adım ileri taşıyıp işyerlerini de kaldıran uç öneri

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Yemek verilmezse gıda enflasyonu da düşer benzetmesi

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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