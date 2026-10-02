"İstanbul'da Personel Servisi Kalkarsa Trafik Rahatlar" Çıkışı Tartışma Yarattı

X'te paylaşılan tek cümlelik 'İstanbul'da personel taşıma işi kaldırılırsa trafik %20 rahatlar' çıkışı kısa sürede ortak bir tartışma konusuna dönüştü. Paylaşım herhangi bir kaynak göstermeden bu oranı ortaya atınca kullanıcılar ikiye ayrıldı. Bir kısım, personel servisinin dünyanın başka metropollerinde karşılığı olmayan bir uygulama olduğunu savunup toplu taşımaya geçişi önerdi. Karşı tarafta ise servisle işe giden binlerce kişinin kendi aracına binmesi hâlinde yolların daha da tıkanacağını, asıl yükün şirket filo araçlarından ve tek kişilik yolculuklardan geldiğini söyleyenler vardı. Okul saatlerine ve özel okul önündeki veli trafiğine işaret edenler de çıktı. Tartışmaya katılanlardan dikkat çekenleri derledik.