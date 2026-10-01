İsmail Küçükkaya: “Fatma Betül Sayan Kaya Ağlıyormuş!” İsmail Saymaz: “Memleketin Anası Ağlamış”
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Sözcü TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan gazeteci İsmail Saymaz, fon skandalının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın sürekli ağladığı yönündeki sözlere sert yanıt verdi. Küçükkaya'nın 'Ağlıyormuş' demesi üzerine Saymaz'ın cevabı gündem oldu.
Saymaz aynı yayında, Kaya'nın 2,17 milyar lirayı iade ettiği iddiasına da değindi.
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İsmail Küçükkaya "Ağlıyormuş" deyince Saymaz'ın yanıtı gecikmedi: "Memleketin anası ağlıyor."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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