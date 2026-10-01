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İsmail Küçükkaya: “Fatma Betül Sayan Kaya Ağlıyormuş!” İsmail Saymaz: “Memleketin Anası Ağlamış”

İsmail Küçükkaya: “Fatma Betül Sayan Kaya Ağlıyormuş!” İsmail Saymaz: “Memleketin Anası Ağlamış”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 17:12
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Sözcü TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan gazeteci İsmail Saymaz, fon skandalının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın sürekli ağladığı yönündeki sözlere sert yanıt verdi. Küçükkaya'nın 'Ağlıyormuş' demesi üzerine Saymaz'ın cevabı gündem oldu.

Saymaz aynı yayında, Kaya'nın 2,17 milyar lirayı iade ettiği iddiasına da değindi.

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İsmail Küçükkaya "Ağlıyormuş" deyince Saymaz'ın yanıtı gecikmedi: "Memleketin anası ağlıyor."

İsmail Küçükkaya "Ağlıyormuş" deyince Saymaz'ın yanıtı gecikmedi: "Memleketin anası ağlıyor."

Konuşmanın tonu İsmail Küçükkaya'nın 'Sürekli ağlıyormuş' sözleriyle başladı. İsmail Saymaz ise bu sözlere hiç yumuşamadan karşılık verdi: 'Memleketin anası ağlıyor, emeklilerin anaları ağlıyor.' Kaya için bir sempati oluşturulmasına mesafeli duran İsmail Saymaz, ülkede çok daha geniş bir kesimin zor günlerden geçtiğini vurguladı.

Tartışmanın zemini haftalardır süren fon skandalı. Sözcü'de yer alan habere göre Kaya'nın nisan ayında yaklaşık 63 milyon liralık hisse aldığı, bunları fon krizinden kısa süre sonra yaklaşık 1,3 milyar liraya sattığı öne sürülmüştü. Çiftin toplamda yaklaşık 163 milyon lira yatırım yapıp 2,17 milyar lira çektiği iddia edilmişti. Kaya'nın parti yönetimine 'Eşim benim haberim olmadan işlem yaptı' dediğini ise yine Saymaz aktarmış, bu savunmanın AK Parti içinde ikna edici bulunmadığını belirtmişti.

Yayında asıl dikkat çeken başlık, 2,17 milyar liranın iade edildiği haberiydi. Saymaz, konuyu Adalet Bakanlığı yetkililerine sorduğunu, böyle bir ödemenin bulunmadığını söyledi. Gazeteci Nagehan Alçı da güvendiği kaynaklardan haberin doğru olmadığını öğrendiğini, henüz işleyen bir hukuki süreç olmadığı için iadenin yapılamayacağını açıklamıştı. Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlığına ise tedbir konulmuş durumda.

Fon skandalının soruşturma boyutunun nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

İşte o konuşma:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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