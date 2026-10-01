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Fatih Altaylı, Fatma Betül Sayan Kaya'ya Fon Skandalında Neden Soruşturma Açılmadığını Açıkladı

Fatih Altaylı, Fatma Betül Sayan Kaya'ya Fon Skandalında Neden Soruşturma Açılmadığını Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 13:24 Son Güncelleme: 01.10.2026 - 13:27
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Fon soruşturmasında adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında neden hâlâ soruşturma başlatılmadığı tartışılıyor. Gazeteci Fatih Altaylı, kendi internet sitesinde yazdığı köşe yazısında engelin hukuki olduğunu belirtti: SPK suç duyurusunda bulunmadıkça savcılık harekete geçemiyor. Altaylı ayrıca suç duyurusunun hangi maddeden yapılacağının sonucu baştan belirleyeceğini vurguladı. 

Kaynak: Fatih Altaylı

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Gazeteci Fatih Altaylı'ya göre savcılığın elini bağlayan şey, SPK'nın Kaya çifti hakkında henüz suç duyurusunda bulunmamış olması.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya göre savcılığın elini bağlayan şey, SPK'nın Kaya çifti hakkında henüz suç duyurusunda bulunmamış olması.

Fatih Altaylı, savcılığın SPK Kanunu'na muhalefetten re'sen soruşturma başlatma yetkisi bulunmadığını söyledi. Bu nedenle soruşturma için SPK'nın Kaya ailesi hakkında mutlaka suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Altaylı'nın ifadesiyle, 'Aksi yasal olarak mümkün değil.'

Kaya çiftinin mal varlığına konulan tedbir kararları ise TCK 282 kapsamında alınabildi. Yani şu ana kadar atılan adım SPK Kanunu'ndan değil, bu maddeden yürüyor.

Çift, Nisan'da 163 milyon liralık Özata Denizcilik hissesi aldı, yaklaşık beş ay sonra 2,17 milyar lira çekti.

Çift, Nisan'da 163 milyon liralık Özata Denizcilik hissesi aldı, yaklaşık beş ay sonra 2,17 milyar lira çekti.

Edinilen bilgiye göre Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon 46 bin lira yatırdı ve beş ay sonra yaklaşık 2,17 milyar lira çıkardı. Kaya, bunun ardından AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etti. Çiftin yaklaşık 2,2 milyar liralık tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bildirdiği hesaba aktardığı da kaydedildi.

Öte yandan SPK'nın Özata Denizcilik hisseleri nedeniyle 11 kişi hakkında yaptığı suç duyurusunda Kaya çiftinin adı yer almadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çifte ve çocuklarına yönelik mal varlığı tedbiri talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çifte ve çocuklarına yönelik mal varlığı tedbiri talep etti.

Tedbir kararı 26 Eylül gecesi, istifanın ardından çıktı. Satış, devir ve para transferlerinin savcılık onayına bağlanması, menkul kıymetlerin dondurulması, tapu, gemi ve uçak kayıtlarının tespiti gibi önlemler çiftin yanı sıra çocuklarını da kapsıyor.

Altaylı'nın vurguladığı nokta ise şu: Bu önlemler SPK Kanunu kapsamındaki bir soruşturmanın değil, TCK 282 üzerinden alınan tedbirlerin sonucu. Kaya ailesi hakkında SPK Kanunu'na muhalefetten henüz ayrı bir soruşturma bulunmuyor.

Suç duyurusu 107. maddeden yapılırsa Kaya çifti menfaatin iki katını ödeyip kurtulabilir, 106. maddede pişmanlık yok.

Suç duyurusu 107. maddeden yapılırsa Kaya çifti menfaatin iki katını ödeyip kurtulabilir, 106. maddede pişmanlık yok.

Fatih Altaylı'ya göre suç duyurusu 107. madde üzerinden yapılırsa, elde edilen menfaatin iki katını ödeyerek kurtulmak ya da ceza indirimi almak mümkün. Ancak hukukçuların ve sermaye piyasası uzmanlarının görüşüne göre Kaya ailesinin eylemi, SPK Kanunu'nun 106. maddesindeki 'bilgi suistimali' yani 'insider trading' kapsamına giriyor. Uzmanlar, SPK'nın 'Suç var mı, yok mu?' diye düşünmek yerine bu maddeden suç duyurusunda bulunması gerektiğini söylüyor. Bu suç etkin pişmanlık kapsamında değil.

106. maddeden yargılanmaları halinde hâkim 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verebilir ya da menfaatin iki katı kadar adli para cezasına hükmedebilir; takdir hâkimin.

Fatih Altaylı açıklamasını şu cümleyle bitirdi: 'Yolsuzluğun tarafı değil, zarar göreni olan şirketlere yönelik yaptırımlar uygulanırken, sanki Sayan Kaya uzun vadede korunmak isteniyormuş gibi bir hal göze çarpıyor.'

Fatih Altaylı'nın kendi internet sitesinde yazdığı yazının bir bölümü şu şekilde:

Fatih Altaylı'nın kendi internet sitesinde yazdığı yazının bir bölümü şu şekilde:

'Fon dolandırıcılığında adı ilk ifşa olan siyasilerden biri AK Parti’nin “makbul” ailesinin en makbul ferdi Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiydi. Ben burada ilk günden beri “Sayan Kaya tek değil. Başkaları da var.” deyip duruyorum.

Şimdilik birkaç isim daha ifşa olur gibi oldu ama daha çok mağdur pozisyonundalar.

Vatandaş ise haklı olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında niye işlem yapılmadığını, neden gözaltına alınmadığını merak ediyor. Kendisi şu an milletvekili değil yani dokunulmazlığı yok, keza eşinin dokunulmazlığı hiçbir zaman olmadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olmak da yasal olarak bir dokunulmazlık sağlamıyor.

Hal böyle iken neden kendisine ve eşine dokunan yok?

Savcılık, bugüne kadarki soruşturmalarda SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu isimler için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarından, henüz suç duyurusunda bulunmadığı bazı isimler içinse TCK'nın 282. maddesi kapsamında işlem yaptı. Çünkü yetkisi bu. Ötesi SPK’ya bağlı.

Ne var ki, henüz SPK tarafından Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında bir suç duyurusunda bulunulmadığı için, savcılık haklarında SPK Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlatamıyor. Alınan tedbir kararları TCK 282 kapsamında alınabildi.

Çünkü savcılığın SPK Kanunu'na muhalefetten re'sen soruşturma başlatma yetkisi yok. Soruşturma için SPK mutlaka Kaya ailesi hakkında suç duyurusunda bulunmalı. Aksi yasal olarak mümkün değil.

Suç duyurusu 107. madde üzerinden yapılırsa elde ettikleri menfaatin iki katını ödeyerek kurtulmaları ya da ceza indirimi almaları mümkün.

Ancak hukukçuların ve sermaye piyasası uzmanlarının görüşüne göre, Kaya ailesinin suçu, SPK Kanunu'nun 106. maddesine yani “bilgi suistimali”, “insider trading” kapsamına giriyor. Uzmanlar, Sermaye Piyasası Kurulu “Suç var mı, yok mu?” diye düşünmek yerine bu maddeden suç duyurusunda bulunmalı, savcılık bu suçtan soruşturma başlatmalı diyorlar. Ve işin güzel tarafı, bu suç etkin pişmanlık kapsamında değil.

106. maddeden yargılanmaları halinde hakim mahkemede 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verebilir ya da hapis cezasına gerek görmeyip menfaatin iki katı kadar adli para cezası verebilir. Takdir hakimin. Ama pişmanlık falan yok.

İddia edildiği gibi gerçekten parayı yatırmışlarsa, ki henüz bir resmî açıklama ya da paranın tahsil edildiğine dair bir dekont yok, bunu hukuki durumlarından ziyade Erdoğan'ın “emri” ya da “talebi” üzerine, kamuoyu tepkisini dizginlemek için de yapmış olabilirler.

Ancak şurası açık ki, SPK tarafında işler çok da doğru gitmiyor. Yolsuzluğun tarafı değil, zarar göreni olan şirketlere yönelik yaptırımlar uygulanırken, sanki Sayan Kaya uzun vadede korunmak isteniyormuş gibi bir hal göze çarpıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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