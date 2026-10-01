Fatih Altaylı, Fatma Betül Sayan Kaya'ya Fon Skandalında Neden Soruşturma Açılmadığını Açıkladı
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Fon soruşturmasında adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında neden hâlâ soruşturma başlatılmadığı tartışılıyor. Gazeteci Fatih Altaylı, kendi internet sitesinde yazdığı köşe yazısında engelin hukuki olduğunu belirtti: SPK suç duyurusunda bulunmadıkça savcılık harekete geçemiyor. Altaylı ayrıca suç duyurusunun hangi maddeden yapılacağının sonucu baştan belirleyeceğini vurguladı.
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Gazeteci Fatih Altaylı'ya göre savcılığın elini bağlayan şey, SPK'nın Kaya çifti hakkında henüz suç duyurusunda bulunmamış olması.
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Çift, Nisan'da 163 milyon liralık Özata Denizcilik hissesi aldı, yaklaşık beş ay sonra 2,17 milyar lira çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çifte ve çocuklarına yönelik mal varlığı tedbiri talep etti.
Suç duyurusu 107. maddeden yapılırsa Kaya çifti menfaatin iki katını ödeyip kurtulabilir, 106. maddede pişmanlık yok.
Fatih Altaylı'nın kendi internet sitesinde yazdığı yazının bir bölümü şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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