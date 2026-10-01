Cipsi, Gazlı İçeceği ve Hazır Yemeği Azalttılar: Depresyon Belirtileri Hafifledi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Cips, gazlı içecek, paketli atıştırmalıklar, hazır yemekler... Hayatımızın bu kadar içinde olan tüm bu ultra işlenmiş gıdalar, sadece bedenimizi değil ruh halimizi de etkiliyor olabilir. Kaliforniya Üniversitesi San Francisco (UCSF) araştırmacılarının yaptığı çalışmada, bu gıdaları büyük ölçüde azaltan katılımcıların depresyon belirtileri sadece 4 hafta içinde belirgin şekilde hafifledi.
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadece 4 Hafta ve Yeni Bir Market Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki Ne Değişti?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın