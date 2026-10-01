Cipsi, Gazlı İçeceği ve Hazır Yemeği Azalttılar: Depresyon Belirtileri Hafifledi

Çalışmaya depresyon tanısı olan, yaş ortalaması 44 olan 20 kişi katıldı. Hepsinin vücut kitle indeksi yüksekti ve tansiyon, diyabet ya da yüksek LDL kolesterol gibi en az bir metabolik sorunu vardı. 14'ünde depresyonla birlikte kaygı bozukluğu da bulunuyordu.

Katılımcılar iki gruba ayrıldı. Bir grup 4 hafta boyunca her zamanki gibi beslenirken diğeri ultra işlenmiş gıdaları azalttı. Ardından gruplar yer değiştirdi. Böylece her katılımcının iki dönemi birbiriyle karşılaştırılabildi.

Alışverişi katılımcılar kendileri yaptı, araştırma ekibi sadece yol gösterdi. Sonuçta ultra işlenmiş gıda tüketimi yüzde 85'ten fazla azaldı.

Üç Ayrı Ölçekte Aynı Sonuç

Araştırmacılar depresyon belirtilerini üç farklı ölçekle takip etti. Üçünde de orta ile büyük düzeyde iyileşme görüldü. Kaygı puanlarında ise daha sınırlı bir düzelme vardı.

Çalışma 23 Eylül'de JAMA Psychiatry dergisinde yayımlandı ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından desteklendi.