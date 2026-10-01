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Cipsi, Gazlı İçeceği ve Hazır Yemeği Azalttılar: Depresyon Belirtileri Hafifledi

Cipsi, Gazlı İçeceği ve Hazır Yemeği Azalttılar: Depresyon Belirtileri Hafifledi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 13:48
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Cips, gazlı içecek, paketli atıştırmalıklar, hazır yemekler... Hayatımızın bu kadar içinde olan tüm bu ultra işlenmiş gıdalar, sadece bedenimizi değil ruh halimizi de etkiliyor olabilir. Kaliforniya Üniversitesi San Francisco (UCSF) araştırmacılarının yaptığı çalışmada, bu gıdaları büyük ölçüde azaltan katılımcıların depresyon belirtileri sadece 4 hafta içinde belirgin şekilde hafifledi.

İşte detaylar.

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Sadece 4 Hafta ve Yeni Bir Market Listesi

Sadece 4 Hafta ve Yeni Bir Market Listesi

Çalışmaya depresyon tanısı olan, yaş ortalaması 44 olan 20 kişi katıldı. Hepsinin vücut kitle indeksi yüksekti ve tansiyon, diyabet ya da yüksek LDL kolesterol gibi en az bir metabolik sorunu vardı. 14'ünde depresyonla birlikte kaygı bozukluğu da bulunuyordu.

Katılımcılar iki gruba ayrıldı. Bir grup 4 hafta boyunca her zamanki gibi beslenirken diğeri ultra işlenmiş gıdaları azalttı. Ardından gruplar yer değiştirdi. Böylece her katılımcının iki dönemi birbiriyle karşılaştırılabildi.

Alışverişi katılımcılar kendileri yaptı, araştırma ekibi sadece yol gösterdi. Sonuçta ultra işlenmiş gıda tüketimi yüzde 85'ten fazla azaldı.

Üç Ayrı Ölçekte Aynı Sonuç

Araştırmacılar depresyon belirtilerini üç farklı ölçekle takip etti. Üçünde de orta ile büyük düzeyde iyileşme görüldü. Kaygı puanlarında ise daha sınırlı bir düzelme vardı. 

Çalışma 23 Eylül'de JAMA Psychiatry dergisinde yayımlandı ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından desteklendi.

Peki Ne Değişti?

Peki Ne Değişti?

Araştırmanın sorumlu yazarı Dr. Nyasha Chagwedera'ya göre ultra işlenmiş gıdalar, dopamin sistemini etkileyerek yeme isteğini artırabilir. Ekip, bu gıdaların bağırsak bariyerini etkileyerek vücutta düşük düzeyli kronik iltihaplanmaya yol açmasının depresyon belirtileriyle ilişkili olabileceğini düşünüyor. 

Kısacası araştırmacılar, bağırsak ile beyin arasındaki bağlantının bu ilişkide rol oynayabileceğini düşünüyor. Beslenme değişikliğinin depresyon üzerindeki etkisinin daha büyük çalışmalarla araştırılması planlanıyor. Ekip yeni çalışma için 2028'i işaret etti. Bu nedenle sonuçlar şimdilik kesin bir tedavi önerisi olarak değerlendirilmiyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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