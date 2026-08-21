Bağırsaklara İyi Gelen 30 Besin! Detoksu Unutun
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Şişkinlik, düzensiz bağırsak hareketleri ve sindirim sorunları mı yaşıyorsunuz? Çözümü ise mucizevi detoks içeceklerinde arıyorsanız, buna hiç gerek yok. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Genco Gençdal’a göre bağırsak sağlığının temelinde tek bir “mucize besin” değil, uzun vadede sürdürülebilen dengeli bir beslenme düzeni bulunuyor.
İşte, bağırsak sağlığını destekleyen 30 besin.
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“Ne Yiyorsanız, Bağırsaklarınız da Onu Yaşıyor."
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Şişkinliğe Son: Bağırsaklar İçin 30 Besin
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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