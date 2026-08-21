article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bağırsaklara İyi Gelen 30 Besin! Detoksu Unutun

Bağırsaklara İyi Gelen 30 Besin! Detoksu Unutun

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 13:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şişkinlik, düzensiz bağırsak hareketleri ve sindirim sorunları mı yaşıyorsunuz? Çözümü ise mucizevi detoks içeceklerinde arıyorsanız, buna hiç gerek yok. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Genco Gençdal’a göre bağırsak sağlığının temelinde tek bir “mucize besin” değil, uzun vadede sürdürülebilen dengeli bir beslenme düzeni bulunuyor.

İşte, bağırsak sağlığını destekleyen 30 besin. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Ne Yiyorsanız, Bağırsaklarınız da Onu Yaşıyor."

“Ne Yiyorsanız, Bağırsaklarınız da Onu Yaşıyor."

Öncelikle bilmelisiniz ki; bağırsaklarımızda yaşayan mikroorganizmalar, soframıza koyduğumuz yiyeceklerden doğrudan etkileniyor. Lif açısından zengin sebze, meyve, baklagil ve tam tahıllar faydalı bakterilerin desteklenmesine katkı sağlarken, aşırı işlenmiş gıdalar ve fazla miktarda kırmızı et ise bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkiliyor.

1. Sebzeler

Brokoli, lahana, karnabahar, roka, ıspanak, havuç, domates ve biber… Bağırsak dostu beslenmenin temelinde farklı renklerde sebzelere yer vermek bulunuyor. Tabağınızdaki çeşitlilik arttıkça aldığınız lif ve bitkisel bileşenlerin çeşitliliği de artıyor.

2. Meyveler

Elma, armut, portakal, kivi ve çilek gibi meyveleri mümkün olduğunca bütün olarak tüketmek gerekiyor. Çünkü meyve suyu, meyvenin kendisindeki lifi aynı şekilde sağlamıyor. Bu nedenle meyvenin suyunu sıkmak yerine kendisini tüketmek bağırsak sağlığı açısından daha iyi bir seçenek.

3. Kuru baklagiller

Mercimek, nohut, kuru fasulye ve barbunya hem lif hem de bitkisel protein açısından zengin. Üstelik lifin bağırsak bakterileri tarafından parçalanması sonucunda ortaya çıkan bütirat gibi kısa zincirli yağ asitleri, kalın bağırsak hücreleri için önemli bir enerji kaynağı oluşturuyor.

4. Tam tahıllar

Beyaz ekmek ve rafine tahıllar yerine tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf, arpa, esmer pirinç ve tam tahıllı makarna tercih edilebilir. Bu besinler günlük lif alımını artırmanın pratik yollarından biri.

5. Kuru yemiş ve tohumlar

Ceviz, badem, fındık, chia tohumu ve öğütülmüş keten tohumu da bağırsak dostu seçenekler arasında yer alıyor. Ancak kuru yemişlerin enerji değerinin yüksek olduğu unutulmamalı; faydalı diye porsiyonu artırmak yerine ölçülü tüketmek önemli.

6. Protein kaynaklarında çeşitlilik

Kırmızı eti tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekmiyor ancak miktarını kontrol altında tutmak önemli. Uzman, haftada yaklaşık üç porsiyon ve toplam 350-500 gram pişmiş kırmızı et sınırını hatırlatıyor. Bunun yanında balık, tavuk, yumurta, yoğurt, kefir ve baklagiller gibi farklı protein kaynaklarına sofrada yer açılabilir.

Şişkinliğe Son: Bağırsaklar İçin 30 Besin

Şişkinliğe Son: Bağırsaklar İçin 30 Besin

  • Brokoli

  • Lahana

  • Karnabahar

  • Roka

  • Ispanak

  • Havuç

  • Domates

  • Biber

  • Elma

  • Armut

  • Portakal

  • Kivi

  • Çilek

  • Mercimek

  • Nohut

  • Kuru fasulye

  • Barbunya

  • Tam buğday ekmeği

  • Bulgur

  • Yulaf

  • Arpa

  • Esmer pirinç

  • Tam tahıllı makarna

  • Ceviz

  • Badem

  • Fındık

  • Chia tohumu

  • Öğütülmüş keten tohumu

  • Yoğurt

  • Kefir

Lif Tüketimini Bir Anda Artırmayın

Lif Tüketimini Bir Anda Artırmayın

Uzmanlara göre yetişkinler için günlük yaklaşık 30 gram lif tüketimi hedeflenebilir. Tabii daha fazla lif tüketmeye bir anda başlamak yerine miktarı kademeli olarak artırmak gerekiyor. Çünkü yeterli su alınmadığında gaz, şişkinlik ve karın rahatsızlığı görülebiliyor.

Abur Cuburları Tamamen Yasaklamak Şart Değil!

Sıkı durun, zira sizi belki de en çok sevindirecek nokta burası: Bağırsak sağlığı için her sevdiğiniz yiyecekten vazgeçmeniz gerekmiyor. Fast-food, paketli atıştırmalıklar, işlenmiş etleri, aşırı işlenmiş gıdaları ve şekerli içeceklerin günlük beslenmenin temelini oluşturmaması yeterli. Uzmanın da vurguladığı gibi önemli olan, arada bir tüketilen yiyecekleri günlük alışkanlığa dönüştürmemek.

Bağırsak Sağlığında Sadece Beslenme Yetmiyor

Düzenli hareket de bağırsak sağlığının önemli bir parçası. Her gün 20-30 dakikalık tempolu yürüyüş fayda sağlayabilir. Sağlıklı beslenme ise kalın bağırsak kanseri riskini azaltmaya katkı sunabilir ancak tek başına yeterli değildir.

Kısacası mucizevi detokslar yerine sebze, meyve, baklagil ve tam tahılları artırın; işlenmiş gıdaları azaltıp hareketli kalın. Ve unutmayın ki bağırsak sağlığında asıl farkı sürdürülebilir alışkanlıklar yaratıyor! 

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın