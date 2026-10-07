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Trafikte Ağır Bilanço: 2026'nın İlk 9 Ayında 1628 Kişi Hayatını Kaybetti, 311 Bin Kişi Yaralandı

Trafikte Ağır Bilanço: 2026'nın İlk 9 Ayında 1628 Kişi Hayatını Kaybetti, 311 Bin Kişi Yaralandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 11:42
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İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 2026'nın ilk 9 ayında 519 bin 454 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1628 kişi hayatını kaybederken 311 bin 123 kişi yaralandı. Kazaların büyük bölümünde kusur bir kez daha sürücülerde.

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Denetimlerde 170 Bin 652 Alkollü Sürücü Yakalandı, 1147'si Ölümlü Yaralamalı Kazaya Karıştı.

Denetimlerde 170 Bin 652 Alkollü Sürücü Yakalandı, 1147'si Ölümlü Yaralamalı Kazaya Karıştı.

Trafik ekiplerinin ilk dokuz ayda yaptığı denetimlerde 170 bin 652 alkollü sürücü tespit edildi. Ölümlü ve yaralamalı kazalara karışan sürücüler arasında alkollü olanların sayısı ise bin 147'de kaldı.

Bu rakam, alkollü araç kullanmanın yalnızca ceza yazılan bir ihlal olmadığını, her ay onlarca ağır kazanın da arkasında yattığını gösteriyor.

Kazaların En Büyük Nedeni Hız: 86 Bin 675 Kaza, Yola ve Havaya Uygun Hızda Gitmeyen Sürücülerden Çıktı.

Kazaların En Büyük Nedeni Hız: 86 Bin 675 Kaza, Yola ve Havaya Uygun Hızda Gitmeyen Sürücülerden Çıktı.

Verilerde en çok öne çıkan kusur, aracın hızını yolun, havanın ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmayan sürücüler oldu. Bu kusur 86 bin 675 kazada kayıtlara geçti.

Kırmızı ışık ihlali ise 4 bin 724 kazaya yol açtı. Yani dokuz ayda yaşanan kazaların önemli kısmı, yolun kendisinden çok direksiyondaki karardan kaynaklandı.

Kusur Kayıtlarının Yüzde 90,5'i Sürücülerde: 260 Bin 784 Kusurun 235 Bin 924'ü Direksiyondakilere Yazıldı.

Kusur Kayıtlarının Yüzde 90,5'i Sürücülerde: 260 Bin 784 Kusurun 235 Bin 924'ü Direksiyondakilere Yazıldı.

Emniyet verilerine göre ilk dokuz ayda toplam 260 bin 784 kusur kaydı oluştu. Bunların 235 bin 924'ü sürücülere ait. Oran yaklaşık yüzde 90,5'e denk geliyor.

Yayaların, yolcuların, araç ve yol kaynaklı sorunların payı ise geriye kalan küçük dilimde kaldı.

İstanbul'da 107, Ankara'da 86, İzmir'de 56, Bursa'da 47 Kişi Hayatını Kaybetti.

İstanbul'da 107, Ankara'da 86, İzmir'de 56, Bursa'da 47 Kişi Hayatını Kaybetti.

Büyükşehirler arasında en yüksek can kaybı 107 kişiyle İstanbul'da yaşandı. Onu 86 ölümle Ankara, 56 ölümle İzmir izledi.

Bursa'da ise dokuz ayda 47 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirirken yaklaşık 11 bin kişi yaralandı. Şehirde yalnızca eylül ayında 945 yaralamalı kaza meydana geldi; bu kazalarda 7 kişi öldü, 1253 kişi yaralandı.

Yalnızca Eylül Ayında 61 Bin 472 Kaza Oldu, 198 Kişi Yaşamını Yitirdi.

Yalnızca Eylül Ayında 61 Bin 472 Kaza Oldu, 198 Kişi Yaşamını Yitirdi.

Dokuz aylık tablonun son halkası olan eylül ayında Türkiye genelinde 61 bin 472 trafik kazası kaydedildi. Bu kazalarda 198 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 939 kişi yaralandı.

Hesap basit: eylülde her gün ortalama 6,6 kişi trafikte can verdi. Yılın son çeyreğine girilirken bu rakamın düşüp düşmeyeceği, denetimlerin ne kadar sıkılaşacağına bağlı olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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