Trafikte Ağır Bilanço: 2026'nın İlk 9 Ayında 1628 Kişi Hayatını Kaybetti, 311 Bin Kişi Yaralandı
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İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 2026'nın ilk 9 ayında 519 bin 454 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1628 kişi hayatını kaybederken 311 bin 123 kişi yaralandı. Kazaların büyük bölümünde kusur bir kez daha sürücülerde.
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Denetimlerde 170 Bin 652 Alkollü Sürücü Yakalandı, 1147'si Ölümlü Yaralamalı Kazaya Karıştı.
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Kazaların En Büyük Nedeni Hız: 86 Bin 675 Kaza, Yola ve Havaya Uygun Hızda Gitmeyen Sürücülerden Çıktı.
Kusur Kayıtlarının Yüzde 90,5'i Sürücülerde: 260 Bin 784 Kusurun 235 Bin 924'ü Direksiyondakilere Yazıldı.
İstanbul'da 107, Ankara'da 86, İzmir'de 56, Bursa'da 47 Kişi Hayatını Kaybetti.
Yalnızca Eylül Ayında 61 Bin 472 Kaza Oldu, 198 Kişi Yaşamını Yitirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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