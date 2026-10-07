Trafikte Ağır Bilanço: 2026'nın İlk 9 Ayında 1628 Kişi Hayatını Kaybetti, 311 Bin Kişi Yaralandı

Trafik ekiplerinin ilk dokuz ayda yaptığı denetimlerde 170 bin 652 alkollü sürücü tespit edildi. Ölümlü ve yaralamalı kazalara karışan sürücüler arasında alkollü olanların sayısı ise bin 147'de kaldı.

Bu rakam, alkollü araç kullanmanın yalnızca ceza yazılan bir ihlal olmadığını, her ay onlarca ağır kazanın da arkasında yattığını gösteriyor.