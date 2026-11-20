Mart 2026'da Evini Satıp Altın Alan Vatandaşın Zararı Ortaya Çıktı
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Altının yükselişine güvenerek evini satan ve birikiminin tamamını külçe altına yatıran bir vatandaşın hesabı, son haftalardaki sert düşüşle ters döndü. Mart ayında yaklaşık 6 milyon 510 bin liraya alınan 1 kilogramlık külçenin bugünkü değeri 5,8 milyon lira civarına geriledi.
Mart ayında evini sattı, birikiminin tamamıyla 1 kilo külçe altın aldı
Evini satıp altın alan vatandaşın zararı ortaya çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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