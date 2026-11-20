Kimliği açıklanmayan iki çocuk babası Mart 2026'da oturduğu evi sattı. Ailesiyle birlikte kiraya çıkan yatırımcı, eline geçen parayı tek bir varlığa, altına bağlamayı tercih etti.

27 Mart'ta gram altın yaklaşık 6 bin 510 lira seviyesindeydi. Bu fiyattan 1 kilogramlık külçe altın alan vatandaş, karşılığında yaklaşık 6 milyon 510 bin lira ödedi. O günlerde altın, pek çok yatırımcının gözünde en güvenli liman olarak görülüyordu.

Kararını sorgulayanlara ve kendisiyle alay edenlere ise iddialı bir yanıt verdi. Yatırımcı, 1-2 yıl içinde bu altınla 4 ev alabileceğine inandığını söyledi.