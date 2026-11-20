20 Kasım Cuma Altın Fiyatı: Altın Fiyatında Büyük Düşüş! Gram Altında 13 Yıllık Seri Tehlikede
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Küresel piyasalardaki satış baskısı iç piyasada altın fiyatlarını vurdu. 20 Kasım sabah işlemlerinde 5.720 liraya kadar çekilen gram altın, 2013 yılından bu yana sürdürdüğü kesintisiz yıllık yükseliş serisini bitirme noktasına gelerek yıl başına göre yüzde 4 değer kaybetti.
Altın piyasasında son günlerde derinleşen satış dalgası, yurt içinde gram altının 13 yıldır aralıksız süren yıllık kazanç serisini tehlikeye attı.
Faiz beklentilerinin yanı sıra ABD tahvil piyasasındaki yükseliş de değerli metaller üzerindeki baskıyı artıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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