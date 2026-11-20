ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5 seviyesinin üzerinde tutunması ve enflasyondan arındırılmış reel getirilerin yüzde 2,85 ile yüzde 2,90 aralığına tırmanması, faiz getirisi sunmayan altına olan talebi zayıflatarak satışları hızlandırdı.

Tarihsel verilere bakıldığında gram altın en son 2013 yılında yatırımcısına yüzde 13,3 oranında kaybettirmiş, bu tarihten sonraki 13 yılın tamamını ise artıda kapatmayı başarmıştı. Özellikle son yıllarda ivmelenen yükseliş trendinde gram altın; 2020'de yüzde 56,17, 2021'de yüzde 72,84, 2022'de yüzde 39,83, 2023'te yüzde 78,47 ve 2024'te yüzde 52,53 oranında değer kazanmıştı. 2025 yılını da yüzde 100,03 gibi dikkat çekici bir getiriyle tamamlayan gram altın, 2026 yılının kasım ayı itibarıyla uzun soluklu bu yükseliş grafiğini kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.