Vize Serbestisinde Kritik Eşik! Bakan Hakan Fidan, 6 Kriterde Son Aşamayı Duyurdu
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın 2027 bütçesi kabul edildi. Komisyonda sorulara cevap veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Güçlendirme Vakfı'nın gelirlerinin kamu bankalarında tutulduğunu açıkladı. Ayrıca Hakan Fidan, vize serbestisi taslağının bütçe sonrasında Meclis'e geleceğini duyurdu.
Schengen vizesi başvurularında kabul oranının 2023-2025 döneminde yüzde 85,4 olduğunu aktaran Bakan Hakan Fidan, her 100 başvurudan yaklaşık 85'inin kabul edildiğini, vize verme oranlarında ise COVID-19 sonrası toparlanmayla yüzde 2-3'lük artış yaşandığını ifade etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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