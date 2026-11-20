Schengen vizesi başvurularındaki yoğunluk, randevu sorunları ve vize serbestisi sürecine ilişkin soruları da cevaplayan Fidan, 'Her ülkeden başvuran oluyor. Randevularda da sıkıntı var. Onu düzeltmeye çalışıyorlar. Başvuran sayısı da sürekli artıyor Türkiye'de. Bu da iyi bir şey. Vatandaşımız seyahat etmek istiyor. İş yapmak istiyor. Eğitim almak istiyor. Bu önemli bir şey. Ve nedense de hep Avrupa ülkelerine gitmek istiyor. Schengen vizesinin olduğu yerlere. Yani aslında Singapur, Malezya, Endonezya var. Avrupa da vize konusunda, göç konusunda inanılmaz bir tartışma var. Bütün partiler aşırı sağ partiler iktidara gelmesin diye şu anda göç konusunda rekabete girmiş durumdalar. Bundan tabii ki vize için başvuranlar da etkileniyorlar. Ama dediğim gibi bu konudaki nihai çözüm esas itibarıyla vize serbestisi anlaşmasını hayata geçirmektir. Bu konuda bizim sürdürdüğümüz çalışma da bu 6 eksik kalan konu ile ilgili nihayet taslak çalışmaları bitirme aşamasına geldik. Tam Yüce Meclis'te bunu sunacaktık. Dediler ki ‘şu bütçeyi bir atlatalım, ondan sonra bunu yapalım’. İnşallah bütçeden sonra önünüze bu gelecek' değerlendirmesinde bulundu.