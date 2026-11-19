Türk Vatandaşları İçin Schengen Vizesinde Yeni Gelişme: Vize Süreçleri İçin Özel Çalışma Grubu Kuruldu
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Türkiye ile Schengen ülkelerinin vize süreçlerini masaya yatıran toplantı Ankara'da yapıldı. Yerel Schengen İşbirliği (LSC) grubunun 18 Kasım'daki toplantısının ardından, Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcilikleri arasında Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarını gözden geçirecek ayrı bir çalışma grubu oluşturuldu. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, vizesiz seyahat hedefinden vazgeçmediklerini, bu arada başvuruların kolaylaşması için de çalıştıklarını belirtti.
Ankara'daki toplantıya Avrupa Komisyonu ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ilk kez birlikte katıldı.
Randevu bulmak, uzun süren başvurular ve istenen belge sayısı masadaki ilk başlıklar oldu.
Kaskad sisteminin yaygınlaşması ve TIR şoförlerinin Schengen'e kesintisiz erişimi de talepler arasında.
Üniversite kabulü alan öğrencilerin vize sorunları son iki yılda belirgin biçimde azaldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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