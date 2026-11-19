Toplantıya Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcilikleri, AB Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu yetkilileri katıldı. Schengen vizesi prosedürlerinin ve verilerinin değerlendirildiği buluşma, Dışişleri Bakanlığı ile Komisyon temsilcilerinin bu tür bir toplantıya ilk kez birlikte katılması bakımından da dikkat çekti.

AB kurumları ve üye ülkelerle yapılan görüşmelerin ardından, Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcilikleri arasında ayrı bir çalışma grubu kuruldu. Grubun görevi, Türk vatandaşlarına yönelik mevcut Schengen vize uygulamalarını gözden geçirmek.