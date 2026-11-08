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Schengen Müzesinde Türk Pasaportuyla Vize Almaya Çalışılan Oyun Tepki Çekti

Schengen Müzesinde Türk Pasaportuyla Vize Almaya Çalışılan Oyun Tepki Çekti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 08:54
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Avrupa'ya gitmek isteyen herkesin yakından bildiği Schengen vizesi, adını Lüksemburg'daki küçük bir kasabadan alıyor. Kasabada, Schengen Anlaşması'nın hikayesini anlatan interaktif bir müze bulunuyor. Instagram kullanıcısı ayse.in.wonderland, müzeyi gezerken karşılaştığı ilginç bir oyunu takipçileriyle paylaştı. Oyunda ziyaretçiler, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu farklı ülkelerin pasaportlarıyla vize almaya çalışıyor.

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Schengen vizesi adını küçük bir kasabadan alıyor

Schengen vizesi adını küçük bir kasabadan alıyor

Schengen, Lüksemburg'un güneydoğusunda, Moselle Nehri kıyısında yer alan küçük bir kasaba. Kasaba, Lüksemburg, Almanya ve Fransa sınırlarının birleştiği noktada bulunuyor. Avrupa ülkeleri arasındaki sınır kontrollerini kaldıran Schengen Anlaşması, 14 Haziran 1985'te kasabanın önündeki nehirde bir teknede imzalandı.

Kasabayı dünyaca tanınır yapan şey, anlaşmanın burada imzalanmış olması. Kasabada anlaşmanın hikayesini anlatan Avrupa Schengen Müzesi bulunuyor. Müzeyi gezen ziyaretçiler pek çok interaktif oyunla sınırların nasıl kalktığını öğreniyor.

Müzedeki oyunda farklı pasaportlarla vize almaya çalışılıyor

Müzedeki oyunda farklı pasaportlarla vize almaya çalışılıyor

Ayşe Çamurcu adlı içerik üreticisi müzedeki oyunların hepsini keyifle oynadıklarını ve bir süre sonra 'vize alma' oyununa denk geldiklerini anlattı. Oyunda ziyaretçiler Hindistan, Çin, Özbekistan, Afganistan ve Türkiye pasaportlarıyla vize başvurusu yapmaya çalışıyor.

Paylaşımında, gerçek hayatta yaşanan vize sürecinin oyuna dönüştürüldüğünü ve Avrupalı ziyaretçilere oynatıldığını esprili bir dille anlattı. Paylaşım kısa sürede bin beğeniyi geçti.

Videoya buradan ulaşabilirsiniz:

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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