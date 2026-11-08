Schengen Müzesinde Türk Pasaportuyla Vize Almaya Çalışılan Oyun Tepki Çekti

Schengen, Lüksemburg'un güneydoğusunda, Moselle Nehri kıyısında yer alan küçük bir kasaba. Kasaba, Lüksemburg, Almanya ve Fransa sınırlarının birleştiği noktada bulunuyor. Avrupa ülkeleri arasındaki sınır kontrollerini kaldıran Schengen Anlaşması, 14 Haziran 1985'te kasabanın önündeki nehirde bir teknede imzalandı.

Kasabayı dünyaca tanınır yapan şey, anlaşmanın burada imzalanmış olması. Kasabada anlaşmanın hikayesini anlatan Avrupa Schengen Müzesi bulunuyor. Müzeyi gezen ziyaretçiler pek çok interaktif oyunla sınırların nasıl kalktığını öğreniyor.