Schengen Müzesinde Türk Pasaportuyla Vize Almaya Çalışılan Oyun Tepki Çekti
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Avrupa'ya gitmek isteyen herkesin yakından bildiği Schengen vizesi, adını Lüksemburg'daki küçük bir kasabadan alıyor. Kasabada, Schengen Anlaşması'nın hikayesini anlatan interaktif bir müze bulunuyor. Instagram kullanıcısı ayse.in.wonderland, müzeyi gezerken karşılaştığı ilginç bir oyunu takipçileriyle paylaştı. Oyunda ziyaretçiler, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu farklı ülkelerin pasaportlarıyla vize almaya çalışıyor.
Schengen vizesi adını küçük bir kasabadan alıyor
Müzedeki oyunda farklı pasaportlarla vize almaya çalışılıyor
Videoya buradan ulaşabilirsiniz:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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