Bir Tonluk Tapınakların Omuzlarda Taşındığı Garip Festival
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Japonya'da her yıl düzenlenen Şinto festivallerinde tanrılar, mikoşi adı verilen taşınabilir tapınaklarla sokaklarda dolaştırılıyor. Ağırlığı bir tonu aşabilen tapınaklar, onları yıllarca omuzlarında taşıyanların vücudunda iz bırakıyor. Taşıyıcılar omuzlarında oluşan dev nasırları gururla sergiliyor.
Tanrıların yalnızca mikoşilerle taşınabileceğine inanılıyor
Omuzdaki nasırlar bağlılığın işareti sayılıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın