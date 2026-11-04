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Yaşam
Bir Tonluk Tapınakların Omuzlarda Taşındığı Garip Festival

Bir Tonluk Tapınakların Omuzlarda Taşındığı Garip Festival

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 18:53
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Japonya'da her yıl düzenlenen Şinto festivallerinde tanrılar, mikoşi adı verilen taşınabilir tapınaklarla sokaklarda dolaştırılıyor. Ağırlığı bir tonu aşabilen tapınaklar, onları yıllarca omuzlarında taşıyanların vücudunda iz bırakıyor. Taşıyıcılar omuzlarında oluşan dev nasırları gururla sergiliyor.

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Tanrıların yalnızca mikoşilerle taşınabileceğine inanılıyor

Tanrıların yalnızca mikoşilerle taşınabileceğine inanılıyor

Şinto inancına göre 8 milyon tanrı var ve Japonya'daki her yerin kendine ait tanrıları bulunuyor. Mikoşiler, tanrıların yaşadığı tapınakların taşınabilir birer kopyası. İnanca göre tanrılar ancak bu tapınaklarla bir yerden başka bir yere götürülebiliyor.

Her mikoşi, iki ya da daha fazla sağlam ahşap kirişin üzerine oturuyor. Taşıyıcılar bu kirişleri omuzlarına alıyor. Tapınak ve kirişlerin toplam ağırlığı bir tonu geçebiliyor. Taşıyıcıların uyması gereken kurallar da var. Modern kıyafet giymek yasak, geleneksel kıyafetler giyiliyor. Tapınak belli bir ritimle sallanarak taşınıyor ve taşıyıcılar sake içiyor. Bazıları sabah 6'da pirinç şarabı içmeye başlıyor. İçki acıyı hafifletse de taşımayı zorlaştırıyor.

Omuzdaki nasırlar bağlılığın işareti sayılıyor

Omuzdaki nasırlar bağlılığın işareti sayılıyor

Ağır tapınakları yıllarca taşıyanların omuzlarında mikoşi dako adı verilen büyük nasırlar oluşuyor. Nasırlar zamanla öyle büyüyor ki omuza binen basıncı azaltıp taşırken hissedilen acıyı hafifletiyor.

Görüntüsü pek hoş olmasa da taşıyıcılar nasırlarını saklamıyor. Onlar için bu nasırlar, omuzlarında taşıdıkları tanrıya olan bağlılıklarının sembolü ve bir onur nişanı. İtalya'nın Nola kentinde de durum farklı değil. Orada her yıl sokaklarda ağır ahşap kuleler taşıyan kişilerin omuzlarında da benzer izler oluşuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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