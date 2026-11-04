Bir Tonluk Tapınakların Omuzlarda Taşındığı Garip Festival

Şinto inancına göre 8 milyon tanrı var ve Japonya'daki her yerin kendine ait tanrıları bulunuyor. Mikoşiler, tanrıların yaşadığı tapınakların taşınabilir birer kopyası. İnanca göre tanrılar ancak bu tapınaklarla bir yerden başka bir yere götürülebiliyor.

Her mikoşi, iki ya da daha fazla sağlam ahşap kirişin üzerine oturuyor. Taşıyıcılar bu kirişleri omuzlarına alıyor. Tapınak ve kirişlerin toplam ağırlığı bir tonu geçebiliyor. Taşıyıcıların uyması gereken kurallar da var. Modern kıyafet giymek yasak, geleneksel kıyafetler giyiliyor. Tapınak belli bir ritimle sallanarak taşınıyor ve taşıyıcılar sake içiyor. Bazıları sabah 6'da pirinç şarabı içmeye başlıyor. İçki acıyı hafifletse de taşımayı zorlaştırıyor.