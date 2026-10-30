Her Cümleyi Kafasında Prova Eden 3 Burç
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Bazı insanlar aklına geleni o an söyler, bazıları ise bir telefon görüşmesinden önce bile ne diyeceğini kafasında defalarca tekrarlar. Astrolojide geleneksel burç özelliklerine bakıldığında, konuşmadan önce her cümleyi prova eden üç burç öne çıkıyor. Yorumlar eğlence amaçlı, bilimsel bir kişilik ölçümü değil.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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