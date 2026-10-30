Her Cümleyi Kafasında Prova Eden 3 Burç

Merkür'ün yönettiği bir hava burcu olan İkizler, astrolojide kelimelerle arası iyi, meraklı ve hızlı düşünen bir burç olarak biliniyor. Konuşmanın nasıl ilerleyeceğini kestirmeyi seviyor.

İkizler önemli bir konuşmadan önce karşı tarafın verebileceği her cevabı tahmin edip kendi yanıtlarını da hazırlıyor. Akşam yatakta ise 'şunu da deseydim' diye o konuşmayı yeniden kuruyor.