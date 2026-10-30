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Her Cümleyi Kafasında Prova Eden 3 Burç

Her Cümleyi Kafasında Prova Eden 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 23:47
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Bazı insanlar aklına geleni o an söyler, bazıları ise bir telefon görüşmesinden önce bile ne diyeceğini kafasında defalarca tekrarlar. Astrolojide geleneksel burç özelliklerine bakıldığında, konuşmadan önce her cümleyi prova eden üç burç öne çıkıyor. Yorumlar eğlence amaçlı, bilimsel bir kişilik ölçümü değil.

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İkizler

İkizler

Merkür'ün yönettiği bir hava burcu olan İkizler, astrolojide kelimelerle arası iyi, meraklı ve hızlı düşünen bir burç olarak biliniyor. Konuşmanın nasıl ilerleyeceğini kestirmeyi seviyor.

İkizler önemli bir konuşmadan önce karşı tarafın verebileceği her cevabı tahmin edip kendi yanıtlarını da hazırlıyor. Akşam yatakta ise 'şunu da deseydim' diye o konuşmayı yeniden kuruyor.

Terazi

Terazi

Venüs'ün yönettiği bir hava burcu olan Terazi, astrolojide uyumu, nezaketi ve dengeyi her şeyin önünde tutan bir burç olarak tanınıyor. Kimseyi kırmak istemiyor.

Teraziler bir mesajı göndermeden önce kelimeleri tek tek tartıyor. Yanlış anlaşılmamak için aynı cümleyi kafasında farklı tonlarla söylüyor, en yumuşak olanını seçmeden ağzını açmıyor.

Balık

Balık

Jüpiter ve Neptün'le ilişkilendirilen bir su burcu olan Balık, astrolojide hayal gücü ve hassasiyetiyle öne çıkıyor. Duygularını derinden yaşıyor.

Balıklar zor bir konuşmayı günler öncesinden kafasında film gibi canlandırıyor. Her sahneyi, her bakışı ve olası her duyguyu önceden yaşadıkları için asıl an geldiğinde çoğu zaman çoktan yorulmuş oluyorlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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