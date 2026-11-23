Titanik Yolcularına Ait 100'den Fazla Eşya İngiltere'de Müzayedeye Çıkarıldı
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1912'de batan Titanik'in yolcularına ait 100'den fazla eşya, İngiltere'nin Wiltshire bölgesindeki Devizes kasabasında müzayedeye çıkarıldı. Satışı Henry Aldridge and Son müzayede evi düzenledi ve toplam gelir 1 milyon sterlini aştı. Gelirin büyük bölümünü Titanik bağlantılı parçalar sağladı.
Üçüncü sınıf yolcunun saati rekor kırdı.
Lady Duff Gordon'un yüzüğüne 140 bin sterlin ödendi.
Kartpostal batıştan dört gün önce yazılmış.
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