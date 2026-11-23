Satışın en yüksek fiyatı, üçüncü sınıf yolcu Mary Mangan'a ait altın cep saati için ödendi ve saat 250 bin sterline alıcı buldu. Bu rakam, üçüncü sınıf bir yolcunun eşyası için şimdiye kadar verilen en yüksek bedel oldu. Mangan'ın cansız bedeninde bulunan saat, daha önce Titanic Belfast müzesinde de sergilenmişti.