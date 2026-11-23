Haysiyet için gelen final kararıyla 2026-2027 sezonunda ekrana veda eden dizi sayısı 7'ye yükseldi. Geçen yıl aynı tarihlerde listede yalnızca Aşk ve Gözyaşı, Ben Onun Annesiyim ve Aynadaki Yabancı vardı. Bu sezon ATV üç, NOW iki, Star TV ve Kanal D birer dizisini kaybederken TRT 1 ve Show TV henüz hiç final kararı almadı.