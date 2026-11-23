Uzak Şehir'deki Vedadan Nursema'nın Yeni Talibine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
23 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
MasterChef'te 22 Kasım akşamı yapılan elemede yarışmaya veda eden isim Şükran oldu.
4,50 alan Haysiyet final kararı alırken daha düşük reyting alan üç dizinin hâlâ ekranda olması dikkat çekti.
Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak'ın yeni adresi tv8'in Mükemmel Anneler dizisi oldu.
22 Kasım Pazar akşamı Ömür Usta üç listede zirvedeyken Daha 17 üç listede birden puan kaybetti.
Sarıyer'de kaybolan dişi aslanı bulmak için Müge Anlı ve ekibi de devreye girdi.
16-22 Kasım haftasında Taşacak Bu Deniz 11,03 ile zirvede kalırken Halef 4,73 ile ekrana veda etti.
Sevdam Karadeniz dört bölümde final yapınca Şerif Erol'un yeni dizisi belli oldu.
Çakallarla Dans'ın Fatma'sı Didem Balçın, Altı Üstü İstanbul'un kadrosuna katıldı.
21 diziden 14'ü Total'de 5 reytingi geçerken Gönül Dağı ve Teşkilat barajı aşmayı başardı.
Oyunculuğu bırakıp sanayide lokanta açan Sibel Turnagöl, yıllar sonra MasterChef'te ekrana çıktı.
Haftanın en çok reyting alan günü yine pazar oldu, Total'de yükselen tek gün ise çarşamba.
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın 18 yıl önce çekilen ilk sezon kareleri ortaya çıktı.
Oktay Kaynarca'lı Hamal'ın ilk tanıtımı yayınlandı, "Hamal Kemal"in yeni hali beğeni topladı.
Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Mustafa'sı Mehmet Günsür, seyirciyi yasa boğan ölüm sahnesinin kendisini rahatlattığını söyledi.
Umreye giden Nagihan Karadere, Hira Mağarası yolunda zorlandığını "Survivor ile alakası yok" diyerek anlattı.
Geçen sezon bu tarihlerde yalnızca 3 dizi final yapmıştı, bu sezon sayı şimdiden 7'ye çıktı.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni fragmanında Nursema'ya yeni bir talip çıktı, seyirci goygoya başladı.
Uzak Şehir'in 74. bölümünde Alya'nın ilk aşkı Enver hayatını kaybetti
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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