21 Diziden 7'si 5 Reyting Alamadı, 2 Dizi Resmen Atağa Geçti!
16-22 Kasım haftasında yeni bölümüyle ekrana gelen 21 diziden 14'ü Total'de 5 reytingi geçti, 7'si barajın altında kaldı. AB'de 5'i aşan dizi sayısı 7'ye, ABC1'de 9'a indi. Üç listede birden barajı geçen dizi sayısı 6 olurken geçen hafta hiçbir listede 5'i göremeyen Gönül Dağı ve Teşkilat bu kez barajın üzerine çıktı. Final bölümünü yayınlayan Halef ise 4,73'te kaldı.
Geçen hafta hiçbir listede 5'i göremeyen Gönül Dağı ve Teşkilat bu kez barajı aştı.
Taşacak Bu Deniz'den Kızılcık Şerbeti'ne 6 dizi üç listede de 5'in üzerinde kaldı, Daha 17 AB'de barajın altına indi.
Total'de 5'i geçen 8 dizi AB'de barajın altında kaldı, Tuzlu Kahve ise ikinci hafta da tersini yaptı.
Total'de 7 dizi 5'e ulaşamadı, final bölümünü yayınlayan Halef de barajın altında kaldı.
İşte 16-22 Kasım haftasında 5 reytingi geçen ve geçemeyen 21 dizi:
Üç listede de 5'in üzerinde (6 dizi):
1. Taşacak Bu Deniz (TRT 1) - Total: 11,03 | AB: 8,56 | ABC1: 10,21
2. Uzak Şehir (Kanal D) - Total: 9,79 | AB: 6,80 | ABC1: 8,08
3. Yeraltı (NOW) - Total: 9,22 | AB: 6,56 | ABC1: 9,00
4. Ömür Usta (NOW) - Total: 7,96 | AB: 6,66 | ABC1: 7,92
5. Sevdan Bir Ateş (Show TV) - Total: 7,94 | AB: 6,36 | ABC1: 7,76
6. Kızılcık Şerbeti (Show TV) - Total: 6,47 | AB: 5,67 | ABC1: 6,82
Total ve ABC1'de 5'in üzerinde:
Altı Üstü İstanbul (ATV) - Total: 7,08 | AB: 4,24 | ABC1: 6,41
Daha 17 (Kanal D) - Total: 6,44 | AB: 4,88 | ABC1: 5,63
Gönül Dağı (TRT 1) - Total: 5,40 | AB: 4,82 | ABC1: 5,00
Yalnızca Total'de 5'in üzerinde:
Sevdiğim Sensin (Star TV) - Total: 5,54 | AB: 2,98 | ABC1: 4,61
Güller ve Günahlar (Kanal D) - Total: 5,28 | AB: 2,85 | ABC1: 3,73
Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - Total: 5,21 | AB: 3,41 | ABC1: 4,29
Anne Yarısı (NOW) - Total: 5,18 | AB: 2,94 | ABC1: 4,14
Teşkilat (TRT 1) - Total: 5,03 | AB: 3,66 | ABC1: 4,76
Yalnızca AB'de 5'in üzerinde:
Tuzlu Kahve (Star TV) - Total: 4,36 | AB: 5,03 | ABC1: 4,84
Hiçbir listede 5'e ulaşamayanlar:
Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - Total: 4,73 | AB: 3,27 | ABC1: 3,98
Haysiyet (Kanal D) - Total: 4,50 | AB: 3,20 | ABC1: 3,69
Başkalarının Hayatı (Star TV) - Total: 3,99 | AB: 3,07 | ABC1: 4,09
Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1) - Total: 3,55 | AB: 3,02 | ABC1: 4,09
Evlilik Güzeldir (TRT 1) - Total: 2,25 | AB: 2,71 | ABC1: 2,80
Muhtemel Aşk (Show TV) - Total: 2,25 | AB: 1,41 | ABC1: 2,16
Yalnızca yeni bölümler dahil edilmiştir; tekrarlar ve özetler hariçtir. Final bölümleri dahildir.
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