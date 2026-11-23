Haftanın en dikkat çekici hareketi TRT 1 cephesinde yaşandı. Geçen hafta Total'de 4,70 alan Gönül Dağı bu hafta 5,40'a çıktı. Dizi ABC1'de de 4,35'ten tam 5,00'a yükselerek sınırın üzerinde kaldı.

Teşkilat da Total'de 4,77'den 5,03'e çıkarak barajı kıl payı aştı. Böylece geçen hafta yalnızca Taşacak Bu Deniz'le barajı geçebilen TRT 1, bu hafta üç diziyle en az bir listede 5'in üzerine çıktı.

Ancak iki dizi de AB'de 5'e ulaşamadı. Gönül Dağı AB'de 3,27'den 4,82'ye çıkıp barajın hemen altında kalırken Teşkilat 3,66'da kaldı.

Kanalın diğer iki dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı (3,55 / 3,02 / 4,09) ve geçen haftaki listede yer almayan Evlilik Güzeldir (2,25 / 2,71 / 2,80) ise üç listede de barajın altında kaldı.