TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i 9-15 Kasım haftasını Total'de 10,60, AB'de 8,76 ile zirvede tamamladı. Uzak Şehir 10,10 ile aradaki farkı yarım puana indirdi.

Çarşamba akşamının iki rakibi Sevdan Bir Ateş (8,23) ve Yeraltı (8,11) üçüncülük için kıyasıya yarıştı. 18 Kasım'da Yeraltı 9,22 ile Sevdan Bir Ateş'in önüne geçti.

İlk 5'i NOW'ın Ömür Usta'sı 7,83 ile tamamladı. Altı Üstü İstanbul (7,43), Daha 17 (7,01) ve Kızılcık Şerbeti (6,45) ise üst sıralardaki yerini korudu.