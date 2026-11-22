7. Final Haberi Geldi, Ekranda Kaç Dizi Kaldı? Reytinglerde En Dipteki Dizi Belli Oldu
Haysiyet için gelen final kararıyla sezonun 7. vedası kesinleşti ve 8 Aralık'tan sonra ekranda 19 yerli dizi kalacak. 9-15 Kasım haftasında Taşacak Bu Deniz 10,60 ile zirvedeki yerini korudu, Uzak Şehir ise farkı yarım puana indirdi. Listenin en altında 2,12 ile Muhtemel Aşk yer aldı. Kalan 19 dizinin 8'i Total'de 5 reytingin altında kaldı.
Haysiyet 8 Aralık'ta veda ettiğinde ekranda 19 dizi kalacak.
Taşacak Bu Deniz 10,60 ile zirvede, Uzak Şehir yarım puan geride kaldı.
Muhtemel Aşk 2,12 reytingle listenin en altında kaldı.
İşte ekranda kalan 19 dizinin son Total reytingleri:
1. Taşacak Bu Deniz (TRT 1) - 10,60
2. Uzak Şehir (Kanal D) - 10,10
3. Sevdan Bir Ateş (Show TV) - 8,23
4. Yeraltı (NOW) - 8,11
5. Ömür Usta (NOW) - 7,83
6. Altı Üstü İstanbul (ATV) - 7,43
7. Daha 17 (Kanal D) - 7,01
8. Kızılcık Şerbeti (Show TV) - 6,45
9. Anne Yarısı (NOW) - 5,79
10. Güller ve Günahlar (Kanal D) - 5,70
11. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 5,38
12. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 4,77
13. Teşkilat (TRT 1) - 4,77
14. Gönül Dağı (TRT 1) - 4,70
15. Tuzlu Kahve (Star TV) - 4,04
16. Başkalarının Hayatı (Star TV) - 4,02
17. Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1) - 3,71
18. Evlilik Güzeldir (TRT 1) - 2,71
19. Muhtemel Aşk (Show TV) - 2,12
*Güneşin Doğduğu Yer için 2-8 Kasım, Evlilik Güzeldir için 16 Kasım reytingi esas alındı. Diğer diziler 9-15 Kasım haftasına göre sıralandı.
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