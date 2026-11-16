19 Diziden Hangisi Zirvede Hangisi Dipte? Haftanın En Çok Reyting Alan Dizileri
9-15 Kasım haftasında 19 yapımın yeni bölüm reytingleri Total, AB ve ABC1'de ayrı ayrı sıralandı. Taşacak Bu Deniz üç listede de zirvede kaldı ama asıl dikkat çeken, listeler arasındaki uçurum oldu. Star TV’nin Tuzlu Kahve’si Total’de 16. sıradayken AB’de 7. sıraya fırladı. Salı ve cumartesi akşamlarında ise Total’deki sıralama AB’de baştan sona tersine döndü.
Taşacak Bu Deniz üç listede de zirvede kaldı ama AB'de 10 reytingin altına indi.
Salı akşamı Total'de lider olan Anne Yarısı, AB'de dört dizinin sonuncusu oldu.
Cumartesi lideri Güller ve Günahlar, AB'de akşamın son dizisi oldu.
Final kararı alınan Halef, AB'de Sevdiğim Sensin'i 0,87 puan farkla geride bıraktı.
İşte 9-15 Kasım haftasında yeni bölümüyle ekrana gelen 19 dizinin reytingleri:
1. Taşacak Bu Deniz (TRT 1) - Total: 10,60 | AB: 8,76 | ABC1: 10,46
2. Uzak Şehir (Kanal D) - Total: 10,10 | AB: 7,50 | ABC1: 9,25
3. Sevdan Bir Ateş (Show TV) - Total: 8,23 | AB: 7,05 | ABC1: 8,79
4. Yeraltı (NOW) - Total: 8,11 | AB: 6,54 | ABC1: 8,38
5. Ömür Usta (NOW) - Total: 7,83 | AB: 6,85 | ABC1: 7,52
6. Altı Üstü İstanbul (ATV) - Total: 7,43 | AB: 4,53 | ABC1: 6,69
7. Daha 17 (Kanal D) - Total: 7,01 | AB: 5,09 | ABC1: 6,06
8. Kızılcık Şerbeti (Show TV) - Total: 6,45 | AB: 6,22 | ABC1: 6,58
9. Anne Yarısı (NOW) - Total: 5,79 | AB: 3,51 | ABC1: 4,86
10. Güller ve Günahlar (Kanal D) - Total: 5,70 | AB: 2,72 | ABC1: 4,59
11. Sevdiğim Sensin (Star TV) - Total: 5,38 | AB: 2,66 | ABC1: 4,29
12. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - Total: 5,15 | AB: 3,53 | ABC1: 4,33
13. Haysiyet (Kanal D) - Total: 4,78 | AB: 3,64 | ABC1: 4,18
14. Teşkilat (TRT 1) - Total: 4,77 | AB: 2,88 | ABC1: 4,44
15. Gönül Dağı (TRT 1) - Total: 4,70 | AB: 3,27 | ABC1: 4,35
16. Tuzlu Kahve (Star TV) - Total: 4,04 | AB: 5,26 | ABC1: 4,95
17. Başkalarının Hayatı (Star TV) - Total: 4,02 | AB: 3,87 | ABC1: 4,05
18. Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1) - Total: 3,71 | AB: 3,75 | ABC1: 4,32
19. Muhtemel Aşk (Show TV) - Total: 2,12 | AB: 1,94 | ABC1: 2,14
Sıralama Total listesine göre yapılmıştır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın