19 Diziden Hangisi Zirvede Hangisi Dipte? Haftanın En Çok Reyting Alan Dizileri

TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i 13 Kasım Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle Total'de 10,60, AB'de 8,76, ABC1'de ise 10,46 aldı ve üç listenin de zirvesine yerleşti. Ancak geçen haftaki karnede üç kategoride de 10'un üzerine çıkan dizi, bu kez AB'de 8,76'da kaldı. ABC1'de de 0,40 puan geriledi.

Kanal D'nin Uzak Şehir'i üç listede de ikinci oldu. Dizi Total'de 10,10 alarak liderin yalnızca 0,50 puan gerisinde kaldı. Bu fark AB'de 1,26, ABC1'de ise 1,21 puan.

Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i de üç listede üçüncü sıraya yerleşti ve çarşamba akşamı yarıştığı Yeraltı'nı Total, AB ve ABC1'de geride bıraktı. Aynı kanalın Kızılcık Şerbeti ise Total'de 8. sıradayken AB'de 6,22 ile 6. sıraya yükseldi.