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19 Diziden Hangisi Zirvede Hangisi Dipte? Haftanın En Çok Reyting Alan Dizileri

19 Diziden Hangisi Zirvede Hangisi Dipte? Haftanın En Çok Reyting Alan Dizileri

Star tv Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 16:35
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9-15 Kasım haftasında 19 yapımın yeni bölüm reytingleri Total, AB ve ABC1'de ayrı ayrı sıralandı. Taşacak Bu Deniz üç listede de zirvede kaldı ama asıl dikkat çeken, listeler arasındaki uçurum oldu. Star TV’nin Tuzlu Kahve’si Total’de 16. sıradayken AB’de 7. sıraya fırladı. Salı ve cumartesi akşamlarında ise Total’deki sıralama AB’de baştan sona tersine döndü.

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Taşacak Bu Deniz üç listede de zirvede kaldı ama AB'de 10 reytingin altına indi.

Taşacak Bu Deniz üç listede de zirvede kaldı ama AB'de 10 reytingin altına indi.

TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i 13 Kasım Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle Total'de 10,60, AB'de 8,76, ABC1'de ise 10,46 aldı ve üç listenin de zirvesine yerleşti. Ancak geçen haftaki karnede üç kategoride de 10'un üzerine çıkan dizi, bu kez AB'de 8,76'da kaldı. ABC1'de de 0,40 puan geriledi.

Kanal D'nin Uzak Şehir'i üç listede de ikinci oldu. Dizi Total'de 10,10 alarak liderin yalnızca 0,50 puan gerisinde kaldı. Bu fark AB'de 1,26, ABC1'de ise 1,21 puan.

Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i de üç listede üçüncü sıraya yerleşti ve çarşamba akşamı yarıştığı Yeraltı'nı Total, AB ve ABC1'de geride bıraktı. Aynı kanalın Kızılcık Şerbeti ise Total'de 8. sıradayken AB'de 6,22 ile 6. sıraya yükseldi.

Salı akşamı Total'de lider olan Anne Yarısı, AB'de dört dizinin sonuncusu oldu.

Salı akşamı Total'de lider olan Anne Yarısı, AB'de dört dizinin sonuncusu oldu.

Haftanın en şaşırtıcı tablosu salı akşamı ortaya çıktı. NOW'un Anne Yarısı, Total'de 5,79 ile o akşam yayınlanan dört dizinin lideri oldu. Kanal D'nin Haysiyet'i 4,78 ile ikinci, Star TV'nin Tuzlu Kahve'si 4,04 ile üçüncü sırada kaldı. TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı ise 3,71 ile akşamın son dizisiydi.

AB'de ise sıralama tamamen tersine döndü. Tuzlu Kahve 5,26 ile açık ara öne geçerken Mehmed: Fetihler Sultanı 3,75 ile ikinci oldu. Haysiyet 3,64 alırken Anne Yarısı 3,51 ile salı akşamının sonuncusu oldu.

Tuzlu Kahve, 19 dizilik haftalık listede Total'de 16. sıradayken AB'de 7. sıraya çıktı. 'Candan' karakterindeki şivesi eleştirilen Şevval Sam'ın dizisi, ABC1'de de 4,95 ile Anne Yarısı'nın (4,86) önünde kaldı.

Cumartesi lideri Güller ve Günahlar, AB'de akşamın son dizisi oldu.

Cumartesi lideri Güller ve Günahlar, AB'de akşamın son dizisi oldu.

Benzer bir tersine dönüş cumartesi akşamı da yaşandı. Kanal D'nin Güller ve Günahlar'ı Total'de 5,70 alarak o akşamın dizileri arasında ilk sıraya yerleşti. TRT 1'in Gönül Dağı 4,70 ile ikinci, Star TV'nin Başkalarının Hayatı ise 4,02 ile üçüncü oldu.

AB'de ise sıralama baştan sona değişti. Başkalarının Hayatı 3,87 ile öne geçti, Gönül Dağı 3,27 ile ikinci sırada kaldı. Güller ve Günahlar ise 2,72 ile cumartesinin son dizisi oldu.

Üstelik iki dizi haftalık listede de birbirinin yerini aldı. Güller ve Günahlar Total'de 10. sıradayken AB'de 17. sıraya geriledi. Başkalarının Hayatı ise Total'de 17., AB'de 10. oldu.

Final kararı alınan Halef, AB'de Sevdiğim Sensin'i 0,87 puan farkla geride bıraktı.

Final kararı alınan Halef, AB'de Sevdiğim Sensin'i 0,87 puan farkla geride bıraktı.

Perşembe akşamı da Total ile AB farklı sonuç verdi. Star TV'nin Sevdiğim Sensin'i Total'de 5,38 alarak NOW'un Halef: Köklerin Çağrısı'nı (5,15) geçti. Ancak AB'de Halef 3,53 alırken Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in dizisi 2,66'da kaldı ve 19 dizinin sondan ikincisi oldu.

İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz'ın başrolündeki Halef, ABC1'de de 4,33 ile rakibinin 0,04 puan önündeydi. Kulis bilgilerine göre final kararı değişmeyen dizinin son bölümünün 19 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

Aynı akşam yayınlanan Show TV'nin Muhtemel Aşk'ı ise Total'de 2,12, AB'de 1,94, ABC1'de 2,14 ile üç listenin de son sırasında yer aldı.

İşte 9-15 Kasım haftasında yeni bölümüyle ekrana gelen 19 dizinin reytingleri:

1. Taşacak Bu Deniz (TRT 1) - Total: 10,60 | AB: 8,76 | ABC1: 10,46

2. Uzak Şehir (Kanal D) - Total: 10,10 | AB: 7,50 | ABC1: 9,25

3. Sevdan Bir Ateş (Show TV) - Total: 8,23 | AB: 7,05 | ABC1: 8,79

4. Yeraltı (NOW) - Total: 8,11 | AB: 6,54 | ABC1: 8,38

5. Ömür Usta (NOW) - Total: 7,83 | AB: 6,85 | ABC1: 7,52

6. Altı Üstü İstanbul (ATV) - Total: 7,43 | AB: 4,53 | ABC1: 6,69

7. Daha 17 (Kanal D) - Total: 7,01 | AB: 5,09 | ABC1: 6,06

8. Kızılcık Şerbeti (Show TV) - Total: 6,45 | AB: 6,22 | ABC1: 6,58

9. Anne Yarısı (NOW) - Total: 5,79 | AB: 3,51 | ABC1: 4,86

10. Güller ve Günahlar (Kanal D) - Total: 5,70 | AB: 2,72 | ABC1: 4,59

11. Sevdiğim Sensin (Star TV) - Total: 5,38 | AB: 2,66 | ABC1: 4,29

12. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - Total: 5,15 | AB: 3,53 | ABC1: 4,33

13. Haysiyet (Kanal D) - Total: 4,78 | AB: 3,64 | ABC1: 4,18

14. Teşkilat (TRT 1) - Total: 4,77 | AB: 2,88 | ABC1: 4,44

15. Gönül Dağı (TRT 1) - Total: 4,70 | AB: 3,27 | ABC1: 4,35

16. Tuzlu Kahve (Star TV) - Total: 4,04 | AB: 5,26 | ABC1: 4,95

17. Başkalarının Hayatı (Star TV) - Total: 4,02 | AB: 3,87 | ABC1: 4,05

18. Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1) - Total: 3,71 | AB: 3,75 | ABC1: 4,32

19. Muhtemel Aşk (Show TV) - Total: 2,12 | AB: 1,94 | ABC1: 2,14

Sıralama Total listesine göre yapılmıştır.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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