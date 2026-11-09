article/comments
article/share
Haberler
TV
Biri Ekrana Veda Etti, İkisinin Final İddiası Gündem Olmuştu: Haftanın En Düşük Reytingli Dizileri Belli Oldu!

Biri Ekrana Veda Etti, İkisinin Final İddiası Gündem Olmuştu: Haftanın En Düşük Reytingli Dizileri Belli Oldu!

Show tv Now TV Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 14:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Televizyoncu Adam'ın haftalık dizi karnesinde bu kez 2-8 Kasım haftası masaya yatırıldı ve altı kanalın ekrana getirdiği 18 yeni bölüm Total, AB ve ABC1'de tek tek puanlandı. TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i üç kategoride de 10 reytingin üzerine çıkarak haftanın açık ara lideri olurken listenin alt sıraları, son haftalarda final konuşmalarıyla gündemden düşmeyen dizilerle doldu. Kanal kanal en düşük reytingli diziler ise hem izleyicileri hem de kulisleri yakından ilgilendiren bir tablo ortaya koydu.

Kaynak: Televizyoncu Adam

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevdam Karadeniz, 2 Kasım'daki final bölümünde 0,91 reytingle haftanın en düşük dizisi oldu.

Sevdam Karadeniz, 2 Kasım'daki final bölümünde 0,91 reytingle haftanın en düşük dizisi oldu.

NOW'un Trabzon ve Maçka'da çekilen dizisi Sevdam Karadeniz, Erdem Adilce ile Meltem Akçöl'ü Kuzey ve Zeyşan karakterleriyle buluşturarak 12 Ekim'de ekrana gelmiş, ancak Total'de 2,11 ile açılan ilk bölümünün ardından beklenen ivmeyi bir türlü yakalayamamıştı. İkinci bölümde reytingi 1,84'e gerileyince gazeteci Birsen Altuntaş, kanalın diziyi dördüncü bölümde bitirme kararı aldığını duyurmuş, final haberi sette de gözyaşlarıyla karşılanmıştı.

2 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan final bölümü, Televizyoncu Adam'ın karnesinde bütün kanallar arasında en dipte yer aldı. Dizi Total'de 0,91, AB'de 0,54, ABC1'de ise 0,88 ile üç kategorinin hiçbirinde 1 reytingi göremeden ekrana veda ederken, aynı kanalın Ömür Usta'sı Total'de 7,81'e ulaşarak NOW'un haftadaki yüzünü güldüren yapım oldu.

Final iddiası resmi hesaptan yalanlanan Muhtemel Aşk, AB'de 1,88 ile Show TV'nin en düşüğü oldu.

Final iddiası resmi hesaptan yalanlanan Muhtemel Aşk, AB'de 1,88 ile Show TV'nin en düşüğü oldu.

Sevdam Karadeniz'in vedasıyla yeniden alevlenen erken final tartışması, Show TV'nin perşembe akşamlarındaki dizisi Muhtemel Aşk için de bir süredir konuşuluyor. Haziranda yaz dizisi olarak başlayan ve Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ile Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan dizi, 5 Kasım'da yayınlanan 20. bölümüyle Total'de 2,23, AB'de 1,88, ABC1'de 2,53 alarak kanalın bu haftaki en düşük reytingli yapımı oldu.

Dizinin resmi hesabı 17 Ekim'de 'ekran yolculuğuna devam ettiğini' duyurarak final iddialarını yalanlamış, ancak bölüm sayısına dair bir açıklama yapılmamıştı. Cumhuriyet Bayramı yayın akışı nedeniyle bir hafta ara veren dizide, Suzan Poyraz'a hayat veren Selen Domaç'ın da Birsen Altuntaş'ın haberine göre 22. bölümde kadroya veda etmesi bekleniyor. Aynı kanalın Kızılcık Şerbeti ise AB'de 6,88 ve ABC1'de 7,25 ile Show TV'nin haftalık karnesinde ilk sıraya yerleşti.

Evlilik Güzeldir Total'de 2,50 ile TRT 1'in dibinde kalırken Kanal D'nin en düşüğü 6'yı aştı.

Evlilik Güzeldir Total'de 2,50 ile TRT 1'in dibinde kalırken Kanal D'nin en düşüğü 6'yı aştı.

Final iddiaları gündeme gelen bir diğer yapım ise TRT 1'in pazartesi dizisi Evlilik Güzeldir oldu. Fikret Kuşkan'ın başrolündeki dizi, 2 Kasım'da yayınlanan 9. bölümüyle Total'de 2,50, ABC1'de 3,00 alarak kanalın en düşük reytingli dizisi olurken AB'de bu sırayı 2,81 ile Gönül Dağı'na bıraktı. Reytinglerdeki gerilemenin ardından konuşulan final iddialarına Birsen Altuntaş 'Final durumu yok, devam ediyor şu an' yanıtını vermiş, kanaldan ise resmi bir açıklama gelmemişti.

Diğer kanallarda tablo çok daha dengeli görünüyor. Kanal D'de Güller ve Günahlar 6,13 ile kanalın en düşüğü olmasına rağmen Star TV'nin lider dizisi Sevdiğim Sensin'in 4,68'ini geride bırakırken, ATV'de Güneşin Doğduğu Yer 4,77, Star TV'de ise Başkalarının Hayatı 3,86 ile Total'de kendi kanallarının son sırasında kaldı. Karne, Kanal D'yi 7,36'lık Total ortalamasıyla haftanın en güçlü kanalı olarak gösterirken Star TV 4,27 ile listeyi kapattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın