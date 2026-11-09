Biri Ekrana Veda Etti, İkisinin Final İddiası Gündem Olmuştu: Haftanın En Düşük Reytingli Dizileri Belli Oldu!

NOW'un Trabzon ve Maçka'da çekilen dizisi Sevdam Karadeniz, Erdem Adilce ile Meltem Akçöl'ü Kuzey ve Zeyşan karakterleriyle buluşturarak 12 Ekim'de ekrana gelmiş, ancak Total'de 2,11 ile açılan ilk bölümünün ardından beklenen ivmeyi bir türlü yakalayamamıştı. İkinci bölümde reytingi 1,84'e gerileyince gazeteci Birsen Altuntaş, kanalın diziyi dördüncü bölümde bitirme kararı aldığını duyurmuş, final haberi sette de gözyaşlarıyla karşılanmıştı.

2 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan final bölümü, Televizyoncu Adam'ın karnesinde bütün kanallar arasında en dipte yer aldı. Dizi Total'de 0,91, AB'de 0,54, ABC1'de ise 0,88 ile üç kategorinin hiçbirinde 1 reytingi göremeden ekrana veda ederken, aynı kanalın Ömür Usta'sı Total'de 7,81'e ulaşarak NOW'un haftadaki yüzünü güldüren yapım oldu.