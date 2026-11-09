Biri Ekrana Veda Etti, İkisinin Final İddiası Gündem Olmuştu: Haftanın En Düşük Reytingli Dizileri Belli Oldu!
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Televizyoncu Adam'ın haftalık dizi karnesinde bu kez 2-8 Kasım haftası masaya yatırıldı ve altı kanalın ekrana getirdiği 18 yeni bölüm Total, AB ve ABC1'de tek tek puanlandı. TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i üç kategoride de 10 reytingin üzerine çıkarak haftanın açık ara lideri olurken listenin alt sıraları, son haftalarda final konuşmalarıyla gündemden düşmeyen dizilerle doldu. Kanal kanal en düşük reytingli diziler ise hem izleyicileri hem de kulisleri yakından ilgilendiren bir tablo ortaya koydu.
Kaynak: Televizyoncu Adam
Sevdam Karadeniz, 2 Kasım'daki final bölümünde 0,91 reytingle haftanın en düşük dizisi oldu.
Final iddiası resmi hesaptan yalanlanan Muhtemel Aşk, AB'de 1,88 ile Show TV'nin en düşüğü oldu.
Evlilik Güzeldir Total'de 2,50 ile TRT 1'in dibinde kalırken Kanal D'nin en düşüğü 6'yı aştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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