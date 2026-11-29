Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser 2016'da evlenmiş, çiftin iki kız çocukları olmuştu. İkili, Eylül 2020'de anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin yaklaşık bir yıl sonra terapi desteğiyle yeniden bir araya geldiği, ancak ilişkiyi sürdüremediği aktarılıyordu.

Boşanmanın ardından da iki isim, birbirlerine yönelik açıklamalarıyla zaman zaman gündem oldu.