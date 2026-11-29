Damla Ersubaşı’nın Eski Eşi Mustafa Can Keser'in Cenaze Paylaşımındaki Sözleri Olay Oldu!
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Damla Ersubaşı'nın eski eşi Mustafa Can Keser, usta sanatçı Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser'in cenaze fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma eklediği not, özellikle eski eşine yönelik ifadesiyle tepki çekti.
Mustafa Can Keser ile Damla Ersubaşı 2016'da evlenmiş, 2020'de anlaşmalı boşanmışlardı.
Mustafa Can Keser, Nilüfer Keser'in cenaze fotoğrafını paylaştı.
Keser'in notundaki "Darısı eski eşimin başına" ifadesi gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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