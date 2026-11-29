Sıla ile İlker Kaleli Cephesinden 7 Yılın Ardından Ayrılık Haberi Geldi
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Şarkıcı Sıla ile oyuncu İlker Kaleli, müziği de paylaştıkları ilişkileriyle yıllardır magazin dünyasının yakından izlediği çiftlerden biriydi. İkilinin yaklaşık yedi yıllık beraberliğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bir süredir aralarının limoni olduğu konuşulan çiftin ilişkisindeki bu iddia hayranlarının merakını artırdı.
Çiftin önce evlerini ayırdığı öne sürüldü.
Birlikte şarkılar yapmışlardı.
"Bu aşk 40 yıl beklediğime değmiş."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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