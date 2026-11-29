Birbirlerine şiirler yazan çift, aşkını müziğe de taşımıştı. Sıla'nın 2022'de yayımlanan Şarkıcı albümündeki Metelik parçasında ikilinin ortak imzası bulunuyor. Sıla, sonraki yıllarda katıldığı bir televizyon programında Mesela adlı şarkıyı da Kaleli ile birlikte yazdıklarını anlatmış ve hikayeye şu sözlerle başlamıştı:

'Mesela'nın çok tuhaf ve tatlı bir hikayesi var.'

Şarkıcının aktardığına göre bu hikaye, çocukluk arkadaşının Bodrum'a kendilerini ziyarete geldiği bir günde başlamıştı.