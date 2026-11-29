Yağmurdan ya da yıkamadan sonra farın içinde oluşan buğu doğal kabul edilir ve far düzeneğinin değiştirilmesini gerektirmez. Lambalar birkaç dakika yanık kalırsa ya da araç normal şekilde sürülürse buğu çoğu durumda kaybolur.

Farın alt kısmında su toplanıyorsa, camda akıntı izleri varsa ya da lambalar 30 dakika veya daha uzun süre yandığı halde buğu duruyorsa düzenekte sızıntı olabilir. Sızıntının nedeni far gövdesiyle far camı arasındaki zayıf sızdırmazlık, düzenekteki çatlaklar ya da kötü oturma olabilir. Sızıntı şüphesinde düzeneğin incelenip gerekirse onarılması gerekir.

Servislerde buğuyu gidermek için araç iyi havalandırılan bir yerde, motor çalışırken lambalar 30 dakika yanık tutulur. Buğu yine de geçmezse farın içindeki nem emici paket varsa değiştirilir ve işlem tekrarlanır.