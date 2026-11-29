Yağmur Yağdığında Arabanın Farı Neden İçeriden Buğulanıyor?
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Yağmurlu bir günün ardından farın içinde buğu ya da su damlacıkları görmek birçok sürücünün karşılaştığı bir durum. Farın içindeki nem, lambanın içindeki su buharının sıcaklık farklarına maruz kalıp yoğuşmasıyla ortaya çıkıyor. Çoğu zaman far düzeneğini değiştirmeye gerek kalmıyor, lambalar yanarken ya da araç sürülürken buğu kendiliğinden kayboluyor. Farın dibinde su birikiyorsa ya da buğu lambalar yarım saat yandığı halde geçmiyorsa durum sızıntıya işaret ediyor.
Far içindeki buğu, içerideki su buharının soğuyup yoğuşmasıyla oluşuyor.
Buğu çoğu zaman normaldir ama farın dibinde su birikiyorsa sızıntı olabilir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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