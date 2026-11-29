Hughes Research Laboratories'de çalışan Maiman'a bu araştırma için dokuz ayda harcanmak üzere yalnızca 50 bin dolarlık bütçe verildi. Diğer bilim insanları gazlarla deney yaparken Maiman yapay yakut kullandı ve 16 Mayıs 1960'ta dünyanın ilk çalışan lazerini ortaya çıkardı.

Lazeri kimin icat ettiği ise uzun süre tartışıldı. Gordon Gould, Kasım 1957 tarihli ve noter onaylı araştırma defterine dayanarak onlarca yıl patent mücadelesi verdi.