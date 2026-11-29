Meğer Kısaltmaymış: Lazer Kelimesinin Anlamı Bakın Ne Çıktı
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Laser, "uyarılmış ışıma yoluyla ışığın yükseltilmesi" anlamına gelen ifadenin kısaltması.
Kelime, mikrodalgalarla çalışan "maser" cihazının izinden gelerek ortaya çıktı.
İlk çalışan lazeri 1960'ta Theodore Maiman yaptı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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