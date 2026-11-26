SIM Kartın Açılımı Meğer Buymuş: Telefonlardaki O Küçük Çipin Asıl Anlamı Ne?
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SIM kart, operatörün sizi tanıdığı dijital bir kimlik kartı gibi çalışıyor.
İlk SIM kart 1991'de üretildi ve boyutu bir kredi kartı kadardı.
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