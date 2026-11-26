Herkesin telefonlarda kullandığı SIM kartının meğer bir anlamı varmış. SIM kelimesi diğer kelimelerin birleşmesiyle ortaya çıktı. SIM kelimesi Subscriber Identity Module, yani Abone Kimlik Modülü kelimelerinin baş harflerinde oluşuyor

SIM Kartın içindeki çipte her aboneye özel bir kimlik numarası ve gizli bir doğrulama anahtarı bulunuyor. Telefon şebekeye bağlanmak istediğinde operatör bu bilgileri kontrol ediyor. Eşleşme sağlanırsa arama yapabiliyor, mesaj gönderebiliyor ve mobil internete bağlanabiliyorsunuz.

Numaranızı başka bir telefona taşıyabilmenizin sırrı da bu. Kartı çıkarıp yeni cihaza taktığınızda hattınız da kimliğinizle birlikte yer değiştiriyor. Rehberdeki kişilerin ve kısa mesajların bir kısmı da yine bu küçük çipin hafızasında saklanabiliyor. Telefonu açarken sorulan PIN ve kart kilitlendiğinde istenen PUK kodları ise bu kimliği korumak için var.