Kökeni 1300'lü yıllara uzanan kelime, eşya saklanan küçük odalar için de, kişinin yalnız kalabildiği özel odalar için de kullanılıyor. Water closet ise sifonla suyla temizlenen bir klozetin bulunduğu kapalı oda ya da bölme anlamına geliyor.

İfadenin ilk kayıtları 1745 ile 1755 yılları arasına uzanıyor. Kapılarda gördüğümüz WC de bu iki kelimenin baş harflerinden oluşuyor.