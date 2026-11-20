Yapı, Tokat'ın tarihi ticaret merkezlerinden Sulusokak Çarşısı'nda bulunuyor. Türk-İslam mimarisinde tuvaletler genellikle cami avlularında, medreselerde ve hanlarda yer alıyordu. Tokat Belediyesi Müzeler Koordinatörü ve sanat tarihçisi Mesut Güneş'e göre Sık Dişini Helası'nı ayıran özellik, umumi tuvalet olarak müstakil, yani başlı başına bir yapı şeklinde inşa edilmiş olması.

Yapının ilginç adı ise yoğunluğundan geliyor. Eski Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun 2022'deki açıklamasına göre çarşıdaki kalabalık nedeniyle insanlar tuvalet için uzun süre sıra beklemek zorunda kalıyordu. Sırası gelene kadar 'dişini sıkmak' zorunda kalanlar sayesinde yapı bu adla anılır olmuş.