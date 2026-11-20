Anadolu'nun İlk Umumi Tuvaleti Müze Oldu: Sık Dişini Helası
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Tokat'ta halk arasında 'Sık Dişini Helası' diye bilinen tarihi yapı, Anadolu'nun ilk müstakil umumi tuvaleti olarak anılıyor. İHA'nın haberine göre 15. yüzyıla tarihlenen yapı, bugün müze olarak hizmet veriyor. Ziyaretçiler burada yüzyıllar önce suyun nasıl kullanıldığını ve atık suyun nasıl uzaklaştırıldığını yakından görebiliyor.
Müze, 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü'yle birlikte yeniden gündeme geldi.
Adı, önündeki uzun sıradan geliyor
Cam zeminin altında yüzyıllık su kanalları
İbrikten berber koltuğuna: Müzede neler var?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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