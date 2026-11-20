Dünyanın Dört Bir Yanında Sofraya Gelen Böcekler: Hangi Kültür Neyi, Nasıl Yiyor?
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İklim krizi ve nüfus artışı kaynakları hızla tüketirken beslenme alışkanlıklarımız da masaya yatırılıyor. Birleşmiş Milletler, önümüzdeki yıllarda böceklerin önemli bir protein kaynağı olacağını söylüyor. Afrika, Güney Asya ve Güney Amerika'nın tropikal bölgelerinde ise böcek yemek yüzyıllardır sofranın olağan bir parçası.
Çekirgeden karıncaya, su böceği yumurtasından kınkanatlılara kadar hangi böceğin nerede, nasıl tüketildiğine birlikte bakalım.
1. Çekirgeler, ağustosböcekleri ve cırcırböcekleri
2. Karıncalar
3. Kelebekler ve güveler
4. Su böcekleri
5. Kınkanatlılar
6. Sinekler
7. Arılar
8. Süne
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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