İklim krizi ve nüfus artışı kaynakları hızla tüketirken beslenme alışkanlıklarımız da masaya yatırılıyor. Birleşmiş Milletler, önümüzdeki yıllarda böceklerin önemli bir protein kaynağı olacağını söylüyor. Afrika, Güney Asya ve Güney Amerika'nın tropikal bölgelerinde ise böcek yemek yüzyıllardır sofranın olağan bir parçası.

Çekirgeden karıncaya, su böceği yumurtasından kınkanatlılara kadar hangi böceğin nerede, nasıl tüketildiğine birlikte bakalım.