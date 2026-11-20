Kaç İnç Televizyon Almalıyım? Odanıza ve İzleme Mesafenize Göre Ekran Rehberi
Metreyi eline al, koltukla duvar arasını ölç; gerisi kolay. Vestel'in izleme mesafesi tablosuyla 24 inçten 75 inçe hangi ekranın odana uyduğunu, 140 ekranın kaç inç olduğunu ve 50 ile 55 inç arasındaki farkı tek tek anlattık. Vestel'de her ihtiyaca ve her bütçeye uygun televizyon modeli var.
Son Güncelleme: 18 Kasım 2026
Kaç inç televizyon alacağın, koltuğunla televizyon arasındaki mesafeye bağlı. Vestel'in önerdiği izleme mesafelerine göre 32 inç için 0,98-1,3 metre, 43 inç için 1,31-1,75 metre, 50 inç için 1,52-2,03 metre, 55 inç için 1,68-2,24 metre, 65 inç için 1,98-2,64 metre, 75 inç için 2,29-3,05 metre ideal. Yaklaşık 2 metreden izliyorsan 50 ya da 55 inç, 2,5 metreden izliyorsan 65 ya da 75 inç aralığa giriyor. Ekran tarafında Vestel 55 inçi 139 ekran, 65 inçi 164 ekran, 75 inçi 189 ekran olarak listeliyor; yani 140 ekran dediğin şey 55 inç. Vestel'de en çok seçenek de bu iki boyutta: 55 ve 65 inçte sekizer model var. Yatak odasında 1 metre civarından izleyeceksen 32 inçlik Vestel 32HT9760 yeterli.
Kaç inç televizyon almalıyım? Vestel'in izleme mesafesi tablosuna göre cevap koltuğunla TV arasındaki mesafede
Ekran kaç inç, kaç ekran? Vestel 50 inçi 126, 55 inçi 139, 65 inçi 164 ekran olarak listeliyor
Büyük salon, büyük ekran: Vestel'in 55, 65 ve 75 inç modelleri hangi mesafede rahat izleniyor?
Yatak odası ve mutfakta 24 ya da 32 inç yeter mi? Vestel'in küçük ekranları 1 metre civarındaki mesafeler için
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Televizyonun inç ölçüsü nasıl hesaplanır?
Cevap: Televizyonun inç ölçüsü, ekranın sol üst köşesinden sağ alt köşesine kadar olan çapraz uzunluktur. Santimetreye çevirmek için inç değerini 2,54 ile çarpman yeterli: Vestel'in blogundaki örnekle 65 x 2,54 = 165,1 cm.
Soru: 43 inç televizyon kaç metreden izlenir?
Cevap: Vestel'in tablosuna göre 43 inç televizyon için önerilen izleme mesafesi 1,31-1,75 metre. Vestel'de bu boyutta Full HD 43FT9751 ile 4K 43UT9760, 43UT9761 ve 43UG9760 var.
Soru: Odam küçük, en büyük kaç inç televizyon alabilirim?
Cevap: Vestel'in blogu küçük odalar için 32 ile 43 inç arasını öneriyor. Koltukla ekran arası 1,75 metreyi geçmiyorsa 43 inç bu aralığın üst sınırı; Vestel 43UT9760 bu boyutta 4K çözünürlük sunuyor.
Soru: Vestel'in en büyük televizyonu kaç inç?
Cevap: vestel.com.tr'de 18 Kasım 2026 itibarıyla listelenen en büyük Vestel televizyonlar 75 inç (189 ekran): QLED Vestel 75QT9850 ve Google TV'li Vestel 75UG9750. 75 inç için önerilen izleme mesafesi 2,29-3,05 metre.
Kimler İçin Uygun Değil?
Bu ekran rehberi, 3 metreden daha uzak bir mesafeden izleyip 75 inçten büyük bir televizyon arayanlar için yeterli olmayabilir; vestel.com.tr'deki Vestel televizyonlar en fazla 75 inç. Ayrıca 75 inç modeller standıyla 167 cm genişliğe ve yaklaşık 23,5 kg ağırlığa ulaştığı için dar bir sehpaya ya da taşıyıcı olmayan bir duvara uygun olmayabilir. Mesafe aralıkları bir öneri; gözlerin, oda düzenin ve izleme alışkanlığın da tercihi etkileyebilir.
Sonuç: Hangi Mesafeye Kaç İnç Vestel Televizyon?
Kısa bir özet:
- 1 metre civarı (mutfak, yatak odası): 24 ya da 32 inç: Vestel 24HA9950, 32HT9760
- 1,3-1,7 metre: 40 ya da 43 inç: Vestel 40FT9760, 43FT9751, 43UT9760
- 1,7-2,2 metre: 50 ya da 55 inç: Vestel 50UT9760, 55UT9760, 55UG9760, 55QT9850, 55QG9960
- 2-2,6 metre: 65 inç: Vestel 65QT9850, 65QG9960, 65UG9760, 65UT9760
- 2,3 metre ve üzeri: 75 inç: Vestel 75QT9850, 75UG9750
- 140 ekran arıyorsan: Vestel'de karşılığı 55 inç (139 ekran) modeller
Kaynak: İzleme mesafesi ve inç-cm bilgileri vestel.com.tr Blog ve Vestel TV Satın Alma Rehberi'nden; model, ölçü ve fiyat bilgileri 18 Kasım 2026 tarihinde vestel.com.tr ürün sayfalarından alınmıştır. Fiyatlar kampanyalara göre değişebilir.
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