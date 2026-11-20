Metreyi eline al, koltukla duvar arasını ölç; gerisi kolay. Vestel'in izleme mesafesi tablosuyla 24 inçten 75 inçe hangi ekranın odana uyduğunu, 140 ekranın kaç inç olduğunu ve 50 ile 55 inç arasındaki farkı tek tek anlattık. Vestel'de her ihtiyaca ve her bütçeye uygun televizyon modeli var.

Son Güncelleme: 18 Kasım 2026

Kaç inç televizyon alacağın, koltuğunla televizyon arasındaki mesafeye bağlı. Vestel'in önerdiği izleme mesafelerine göre 32 inç için 0,98-1,3 metre, 43 inç için 1,31-1,75 metre, 50 inç için 1,52-2,03 metre, 55 inç için 1,68-2,24 metre, 65 inç için 1,98-2,64 metre, 75 inç için 2,29-3,05 metre ideal. Yaklaşık 2 metreden izliyorsan 50 ya da 55 inç, 2,5 metreden izliyorsan 65 ya da 75 inç aralığa giriyor. Ekran tarafında Vestel 55 inçi 139 ekran, 65 inçi 164 ekran, 75 inçi 189 ekran olarak listeliyor; yani 140 ekran dediğin şey 55 inç. Vestel'de en çok seçenek de bu iki boyutta: 55 ve 65 inçte sekizer model var. Yatak odasında 1 metre civarından izleyeceksen 32 inçlik Vestel 32HT9760 yeterli.