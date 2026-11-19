Toplantının en çok konuşulan ismi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer oldu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den büyükşehir başkanı seçilen Yüceer, 24 Ağustos'ta CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçmişti. Ancak bu birliktelik üç aya bile yetmedi.

Yüceer, 7 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yeni Parti'den de istifa ettiğini duyurdu. Siyaseti hiçbir zaman koltuk hesabı için yapmadığını vurgulayan Yüceer, 'Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda' ifadelerini kullanmıştı. Paylaşımında il kongresi sürecinde yaşanan tartışmalara da değinmişti.

Hekim olan Yüceer, Tekirdağ'dan dört dönem milletvekilliği yaptı, CHP Parti Meclisi'nde de üç dönem görev aldı. İstifasının üzerinden yalnızca 12 gün geçmişken AK Parti'ye katılmasıyla birlikte Trakya'nın en büyük belediyelerinden biri de iktidar partisine geçmiş oldu.