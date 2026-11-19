Rozetlerini Erdoğan Taktı: Tekirdağ ve Antalya Dahil 9 Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçti
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AK Parti'nin Ankara'daki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 9 belediye başkanı ve başkanvekili partiye katıldı. Katılımların en dikkat çekeni, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir oldu. Yeni üyelerin rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa ettikten 12 gün sonra AK Parti rozetini taktı.
Antalya Büyükşehir'i yöneten Büşra Özdemir de rozetini Erdoğan'ın elinden aldı.
Antalya'nın iki ilçesi dahil 6 belediye başkanı daha AK Parti rozeti taktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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