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Hakan Bahçetepe Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Görevden Uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

Hakan Bahçetepe Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Görevden Uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.11.2026 - 10:53
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Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, yargılandığı davada 6 Kasım 2026'da verilen kararla tahliye edildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'li siyasetçiye rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi, iki suçtan da beraat kararı aldı.

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Hakan Bahçetepe, ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi.

Hakan Bahçetepe, ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi.

Mahkeme, Hakan Bahçetepe'yi rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdı. Haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarından beraatine hükmetti.

Tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, konutu terk etmeme adli kontrolüyle tahliyesine karar verdi. Yurt dışına çıkış yasağı sürüyor. Bu, ilk derece mahkemesinin kararı. Haberlerde kesinleştiğine dair bir bilgi yok.

Hakan Bahçetepe kaç yaşında, nereli?

Hakan Bahçetepe kaç yaşında, nereli?

Hakan Bahçetepe, 1988'de İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde doğdu. 2026 itibarıyla 38 yaşında. Ailesi Erzincanlı. İlk ve lise eğitimini Gaziosmanpaşa'da tamamladı, evli.

Hakan Bahçetepe'nin eğitimi ve iş hayatı

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Muhasebe ve Finans Yönetimi okudu, aynı üniversitede İşletme yüksek lisansına başladı. İş hayatına babasının Gaziosmanpaşa'daki dükkânında adım atan Hakan Bahçetepe, 2015'ten itibaren kablo sektöründe bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalıştı.

Hakan Bahçetepe'nin siyasi kariyeri

Siyasete CHP gençlik kollarında başladı. 2017-2019 yıllarında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı, 2019-2023 yıllarında CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçildi. Oylar yeniden sayılsa da sonuç değişmedi.

Hakan Bahçetepe neden tutuklandı?

Hakan Bahçetepe, rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mayıs 2025'te gözaltına alındı, 4 Haziran 2025'te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı ertesi gün geçici tedbir olarak onu görevden uzaklaştırdı.

Hakan Bahçetepe, duruşmadaki savunmasında iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını söyledi. Savcı esas hakkındaki mütalaasında onun rüşvet alma suçundan cezalandırılmasını, diğer iki suçtan beraatini istemişti. Mahkeme de bu yönde karar verdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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