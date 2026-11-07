Hakan Bahçetepe Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Görevden Uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

Hakan Bahçetepe, 1988'de İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde doğdu. 2026 itibarıyla 38 yaşında. Ailesi Erzincanlı. İlk ve lise eğitimini Gaziosmanpaşa'da tamamladı, evli.

Hakan Bahçetepe'nin eğitimi ve iş hayatı

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Muhasebe ve Finans Yönetimi okudu, aynı üniversitede İşletme yüksek lisansına başladı. İş hayatına babasının Gaziosmanpaşa'daki dükkânında adım atan Hakan Bahçetepe, 2015'ten itibaren kablo sektöründe bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalıştı.

Hakan Bahçetepe'nin siyasi kariyeri

Siyasete CHP gençlik kollarında başladı. 2017-2019 yıllarında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı, 2019-2023 yıllarında CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçildi. Oylar yeniden sayılsa da sonuç değişmedi.

Hakan Bahçetepe neden tutuklandı?

Hakan Bahçetepe, rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mayıs 2025'te gözaltına alındı, 4 Haziran 2025'te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı ertesi gün geçici tedbir olarak onu görevden uzaklaştırdı.

Hakan Bahçetepe, duruşmadaki savunmasında iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını söyledi. Savcı esas hakkındaki mütalaasında onun rüşvet alma suçundan cezalandırılmasını, diğer iki suçtan beraatini istemişti. Mahkeme de bu yönde karar verdi.