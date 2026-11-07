Hakan Bahçetepe Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Görevden Uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
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Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, yargılandığı davada 6 Kasım 2026'da verilen kararla tahliye edildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'li siyasetçiye rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi, iki suçtan da beraat kararı aldı.
Hakan Bahçetepe, ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi.
Hakan Bahçetepe kaç yaşında, nereli?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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