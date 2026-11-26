Beşiktaş, Batum'da Tüm Olumsuzluklara Rağmen İsrail Ekibine Karşı 3 Puanı Aldı
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Tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle 40 dakika ara verilen karşılaşmada Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Junior Olaitan ve Orkun Kökçü kaydetti. İlk yarıda penaltı kaçıran Beşiktaş, ikinci yarıdaki golleriyle 3 puana uzandı. Filistin'e destek verdikleri için müdahaleye maruz kalan taraftarlara belki de en güzel 3 puan armağan edildi.
İlk yarıda Gürcistan polisinin saldırısı maçı uzun süre durdurdu.
İkinci yarı kaos dolu geceyi Beşiktaş yıldızlarıyla aydınlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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