Hapoel Beer-Sheva, 3. dakikada Abu Rumi ve Forson ile gole yaklaşırken kaleci Doğan Alemdar iki vuruşta da başarılı oldu. 12. dakikada Maleda'nın şutunda da Doğan gole izin vermedi. Beşiktaş ise 20. dakikada Cerny ile etkili oldu ancak kaleciyi geçemedi.

26. dakikada tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle duran karşılaşma, yaklaşık 40 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Hapoel Beer-Sheva, kalan bölümde Maleda ve Forson ile Doğan Alemdar'ı geçemezken Beşiktaş, 45+2. dakikada penaltı kazandı. Orkun Kökçü'nün 45+4. dakikadaki vuruşunu kaleci Wolff kurtardı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.