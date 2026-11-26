Trabzonspor-CSKA Sofya Maçı Saati Değişti mi, Hangi Kanalda?
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Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile Batum'da oynadığı maçın olaylar nedeniyle uzaması, Trabzonspor'un CSKA Sofya karşılaşmasının yayın planını da değiştirdi. Bordo-mavili kulüp, maçın hangi kanaldan izleneceğini sosyal medya hesabından duyurdu.
İşte detaylar...
Trabzonspor-CSKA Sofya Maçı Hangi Kanalda?
Maçın Saati Değişti mi?
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