Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile Batum'da oynadığı maçın olaylar nedeniyle uzaması, Trabzonspor'un CSKA Sofya karşılaşmasının yayın planını da değiştirdi. Bordo-mavili kulüp, maçın hangi kanaldan izleneceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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