Simge, IEC 60417 standardında 5009 numarasıyla yer alıyor. Bu tanıma göre düğme cihazın elektrik bağlantısını tamamen kesmiyor, cihaz bekleme modunda enerji harcamaya devam ediyor. 2004'te yayımlanan IEEE 1621 standardı ise yaygın kullanımı esas aldı: Simgeyi genel olarak 'güç' anlamında tanımladı ve uyku modu için ayrı bir hilal simgesi getirdi.

2014'te bu simgelerin Unicode'a eklenmesi de önerildi. Amaç, kullanım kılavuzlarında resim yerine metin olarak yazılıp aranabilmelerini sağlamaktı.