Güç Düğmesindeki İşaretin İlk Anlamı Sandığımızdan Farklı Çıktı
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Telefonlardan bilgisayarlara, oyun konsollarından powerbanklere neredeyse her cihazda ortasından dikey bir çizgi geçen bir daire var. Bu simge, açma ve kapama işini tek düğmede topluyor. Ama ilk tanımı, cihazı tamamen kapatmayı değil, bekleme moduna almayı anlatıyordu.
İşte detaylar...
Simgenin kökeni, cihazlarda iki konumlu anahtarların kullanıldığı 1950'lere dayanıyor.
Dikey çizgi 1 rakamını, daire ise 0 rakamını temsil ediyor.
Uluslararası standartta bu simge aslında bekleme modunu gösteriyordu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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