Plastik Geri Dönüşüm Sembollerindeki 1’den 7’ye Rakamlar Ne Anlama Geliyor?
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Marketten aldığımız su şişelerinin, yoğurt kaplarının ya da deterjan ambalajlarının altında küçük bir üçgen ve içinde rakamlar olduğunu fark etmişsinizdir. Çoğu zaman geri dönüşüm işareti olarak gördüğümüz bu sembollerin içindeki sayılar, aslında ürünün hangi plastik türünden üretildiğini gösteriyor. 1'den 7'ye kadar değişen bu kodların her biri farklı bir malzemeye işaret ederken, hepsi aynı şekilde geri dönüştürülemiyor. Peki plastiklerin üzerindeki bu rakamlar ne anlama geliyor ve hangi ürünlerde karşımıza çıkıyor?
Kaynak: TÜBİTAK
Plastiklerin üzerindeki üçgen sembol ne anlama geliyor?
PET veya PETE
HDPE
PVC
LDPE
PP
PS
OTHER (Diğer)
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