Bordür; yaya yolu, ada ve ayırıcı gibi bölümleri taşıt yolundan ayıran, yola göre yükseltilmiş bir sınır. Araçların bu bölümlere doğrudan çıkmasını zorlaştırıyor, trafiği de yönlendiriyor.

Bordür üzerine çizgi çekmek ya da boya sürmek de resmi tanımda 'işaretleme' sayılıyor. Yani kaldırım kenarındaki renkler, yoldaki şerit çizgileri gibi sürücüye bir talimat aktarmak için kullanılıyor.