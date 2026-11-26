Kaldırım Kenarındaki Boyaların Sürücülere Verdiği Bir Mesaj Var
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Kaldırımı yoldan ayıran taşlara bordür deniyor ve bunlar trafik düzeninin bir parçası sayılıyor.
Renkli şeritlerin bir görevi de kaldırımın kenarını daha görünür kılmak.
Bazı bordürlerdeki çizgiler ise orada park etmenin yasak olduğunu gösteriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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