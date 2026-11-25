Evlilik kararı almak isteyenlere de seslenen Esra Ezmeci, özellikle ilişkinin ilk dokuz ayında verilen kararların duyguların etkisinde kalabileceğini savundu.

'Aşıkken asla evlenmeyin. Onun için ilişkinin ilk 9 ayı hormonların en tavan olduğu dönem; doğru karar vermeyebilirsiniz yani yüksek ihtimal. Akıl süzgecinden geçmeyen dönemler.'

İnsanların bu süreçte karşılarındaki kişiyle ne kadar uyumlu olduklarını değerlendirmekte zorlanabileceklerini söyleyen Ezmeci, sözlerine şöyle devam etti:

'Hiç anlaşamayacağınız bir insanı çok anlaşıyorsunuz zannedip ya da 'kesin ben bunu çeviririm, kesin ben bunu değiştiririm' zannedip ya da 'değiştirmesem de kabulüm' diye düşünüp evlenirsiniz. Evlenince de o duygular iner aşağı, gerçek yüzünü gördüğünüzde 'ben nasıl bu adamla evlendim' diyebilirsiniz.'