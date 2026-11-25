Esra Ezmeci'den Evlilik Hakkında Dikkat Çeken Tavsiye: "Aşıkken Asla Evlenmeyin"
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İlişkiler hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen psikolog ve yazar Esra Ezmeci, Nil Gülsüm'ün YouTube kanalına konuk oldu. Aşk ve sevgi arasındaki farkı anlatan Ezmeci, evlilik kararı almak isteyenlere dikkat çekici bir tavsiyede bulundu. Âşıkken sağlıklı kararlar verilemeyebileceğini savunan Ezmeci, ilişkilerin ilk dokuz ayına dikkat çekti.
KAYNAK: Nil Gülsüm/ YouTube
İlişkiler üzerine yaptığı yorumlarla tanınan Esra Ezmeci, Nil Gülsüm'ün YouTube kanalında aşk, sevgi ve evlilik hakkında konuştu.
"Aşıkken asla evlenmeyin."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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