Kimi Timsah Kimi Yılan Besledi! Ünlülerin Yıllar Önce Gündem Olan Sıra Dışı Hayvanları
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Sarıyer'de aslan görüldüğü iddiası, akıllara magazin dünyasının unutulmaz hayvan hikâyelerini getirdi. Bugüne kadar pek çok ünlü isim, beslediği sıra dışı hayvanlarla magazin gündemine taşındı. Kimi evinde timsah besledi, kimi yılanları tercih etti.
Gelin, yıllar önce alışılmışın dışındaki hayvan tercihleriyle gündeme gelen ünlüleri hatırlayalım!
Hatice - Timsah
Yasemin Allen - Kraliyet pitonu
Sezen Aksu - Sıpa
Mehmet Barlas - Şempanze
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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