Çağatay Ulusoy’un Aklında Bambaşka Bir Meslek Vardı! Tek Telefonla Planları Değişti
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Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, şöhret basamaklarını tırmanmadan önce bambaşka bir meslek hayal ediyordu. Gelin, Ulusoy'un hayatını değiştiren dönemece birlikte bakalım.
Kaynak: Sabah
Çağatay Ulusoy, Halkalı Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde okudu.
Çağatay Ulusoy'un aslında hedefi basketbolcu ya da antrenör olmaktı.
2010 Best Model of Turkey yarışması, Çağatay Ulusoy'un tüm planlarını değiştirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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