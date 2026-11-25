Arkadaşlarının yönlendirmesiyle katıldığı 2010 Best Model of Turkey yarışması, Ulusoy'un tüm planlarını değiştirdi. Yarışmada birinci seçilen Ulusoy, birincilik haberini aldıktan yalnızca iki saat sonra gelen bir telefonla ilk başrol teklifini aldı.

Ulusoy, o dönemin hızını ve hayatındaki ani kırılmayı daha önce şu sözlerle anlatmıştı: 'Her şey çok hızlı gelişti. Bir gecede hayatım değişti.'