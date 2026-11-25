'Ben Bilimler Köyü’nde gönüllü olarak görev alan bir fizik öğrencisiyim. Bu nedenle köyün yalnızca nasıl kurulduğuna değil, nasıl yaşadığına ve neler ürettiğine de bizzat tanıklık ettim.

Maddi imkânı olan katılımcılardan dört öğün yemek ve konaklama dâhil olmak üzere alınan 12.500 TL’nin bu hizmetlerin giderlerini ancak karşılayabildiğini gördüm. Buna rağmen onlarca öğrencinin, dünyanın saygın akademisyenleri ve bilim insanlarının sağladığı burslarla kampın tüm olanaklarından ücretsiz yararlandığına tanık oldum. Burada bilimin, eğitimin ve dayanışmanın nasıl bir araya geldiğini gördüm.

2024 yazında, köyü ziyaret ettiğiniz sırada ben de oradaydım. Gönüllü olarak size eşlik ettim, çay ve kahve ikramında bulundum. Yanınızda bulunan milletvekilleri köyü çok beğendiklerini dile getirdiler. Siz de yanlarındaydınız ve bu değerlendirmelere herhangi bir itirazınızı duymadım.

Milletvekilleri ayrılırken, “Bundan sonra hep beraber çalışıyoruz Saniye Hanım. Köyümüzü güzelleştireceğiz, en üst düzeyde tam desteğimiz var.” dediklerinde siz de başınızı sallayarak onayladınız.

Bugün o günün üzerinden geçen zamanda ne değişti? O gün dile getirilen destek ve birlikte çalışma sözlerine ne oldu?'