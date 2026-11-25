Foça Belediyesi'nin Bilimler Köyü Açıklamasına Gönüllü Öğrenciden Yanıt Geldi
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Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Bilimler Köyü'nün bulunduğu arazinin tahsisinin iptaline ilişkin bir kamuoyu açıklaması yayımladı. Açıklamaya köyde gönüllü olarak görev alan bir fizik öğrencisinden dikkat çeken bir yanıt geldi. Zülal adlı öğrenci, köyde neler yaşandığını kendi gözlemleriyle anlattı. Başkanın 2024 yazındaki köy ziyaretini de hatırlatarak o gün verilen sözlerin akıbetini sordu.
Foça Belediye Meclisi, Bilimler Köyü'nün bulunduğu arazinin vakfa tahsisini iptal etti.
Bilimler Köyü'nde gönüllü olarak görev alan öğrenci ise bu paylaşıma yanıt verdi:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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