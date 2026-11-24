Bir Şey Almak İçin Kalkıp Odaya Girince Ne Alacağımızı Neden Unutuyoruz?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mutfaktan bir şey almak için kalkıp odaya girdiğinizde, neden orada olduğunuzu hatırlayamadığınız oldu mu? Durum, kapı eşiği etkisi adıyla araştırılıyor. Notre Dame Üniversitesi'nden Gabriel Radvansky ve ekibi, kapıdan geçmenin hafızayı gerçekten zayıflattığını deneylerle gösterdi. Başka araştırmaların bulguları ise kullanılan göreve ve koşullara bağlı olarak değişiyor.
Notre Dame deneylerinde kapıdan geçenlerin cevapları hem yavaş hem hatalı oldu
Kapı beyin için eski olayın bilgilerini silmek için uygun bir an olabilir
Sanal gerçeklik deneyinde kapı etkisi yalnızca zor bir görevle ortaya çıktı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın