Radvansky, Sabine Krawietz ve Andrea Tamplin'in yaptığı deneyde katılımcılar bilgisayar ekranında bir video oyununda ok tuşlarıyla hareket etti. Bir masaya gidip renkli bir geometrik cisim aldılar, onu başka bir masaya götürüp bıraktılar ve yeni bir cisim aldılar. Taşınan cisim sanal bir sırt çantasında olduğu için görünmüyordu.

Bazen aynı odada, bazen kapıdan başka bir odaya geçilerek aynı mesafe yüründü. Kapıdan geçildikten hemen sonra katılımcılara hangi cismin çantada olduğu soruldu. Yeni odaya geçenlerin cevapları hem daha yavaş hem daha az doğruydu.

Ekran boyutu sonucu değiştirmedi. Araştırmacılar deneyi gerçek odalarda da tekrarladı. Katılımcılar fiziksel cisimleri ayakkabı kutularında taşıyıp gerçek masalara koydu ve kapı etkisi yine ortaya çıktı.