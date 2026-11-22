Alicante'deki Vinalopó vadisinin üreticileri, geleneği 1909'daki bol hasattan sonra kendilerinin başlattığına inanmak istiyor. Olive Press ise bu iddianın bir efsane olduğunu ve hiçbir kanıtı bulunmadığını yazıyor.

19. yüzyıl gazeteleri, geleneğin 1909'dan çok daha eski olduğunu gösteriyor.

Vinalopó yine de geleneğin merkezinde duruyor. Yılbaşında yenen üzümlerin yaklaşık yüzde 90'ı bu vadiden geliyor. Vadideki 13 bin işçi her yıl 200 milyondan fazla kağıt torbayı üzüm salkımlarına geçiriyor.