İspanyollar Yılbaşı Gecesi Neden 12 Üzüm Yer?
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İspanya'da yılbaşı gecesi saat 12'yi vururken neredeyse herkes 12 tane üzüm yiyor. 'Uvas de la suerte' yani 'şans üzümleri' denen gelenekte, üzümlerin yeni yıla şans getirmesi umuluyor. Kutlamaların merkezi ise Madrid'deki Puerta del Sol meydanının saat kulesi. Geleneğin kökeni, sıkça anlatılan bol hasat hikayesine değil, 1882'de konan bir vergiye dayanıyor.
Gelenek, Madrid belediye başkanının koyduğu vergiye tepkiyle doğdu
1909'daki bol hasat hikayesi bir efsane
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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