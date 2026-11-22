Celal Şengör, Büşra Develi İçin "Fransız" Dedi, Develi Yaptırdığı Gen Testinin Sonucunu Açıkladı
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Eşref Rüya dizisinde Çiğdem komiser karakterini canlandıran Büşra Develi, Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Altaylı programda Prof. Dr. Celal Şengör'ün oyuncu hakkında söylediği bir sözü aktardı. Develi bunun üzerine merakıyla yaptırdığı gen testini anlattı. Oyuncu ayrıca ailesinin memleketini ve nerede büyüdüğünü paylaştı.
Altaylı, Şengör'ün sözünü aktardı.
Develi gen testi yaptırmış.
Annesi Trabzonlu, babası Bayburtlu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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