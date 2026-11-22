Develi nereli olduğuna dair soruya da ailesinin memleketlerini sayarak yanıt verdi. Oyuncu, Gürcistan'a yakın bir bölge olan Bayburt'a ve Trabzon'a bağlı bir aileden geldiğini şu sözlerle anlattı:

'Annem Trabzonlu, babam Bayburtlu. O yüzden aslında Bayburt da birazcık Gürcistan'a da yakın bir yer. Ben tabii orada büyümedim. Ben İzmit'te büyüdüm. İzmit'te doğdum.'