Şarkılarını ezbere biliyoruz, logolu tişörtlerini üzerimizden çıkarmıyoruz, konserlerinde avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz... Peki ama hayranı olduğumuz bu efsanevi müzik gruplarının isimleri aslında nereden geliyor? Kimi bir dikiş makinesinin arkasındaki sıradan bir yazıdan ilham almış, kimi ise yediği acımasız bir eleştiriyi alıp dünyanın en havalı marka ismine dönüştürmüş.

Arkalarındaki hikayeyi öğrenince şarkılarını bir daha aynı hisle dinleyemeyeceğiniz, 'Yok artık, gerçekten buradan mı çıkmış?' dedirtecek o isim hikayeleri! 👇