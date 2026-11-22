İsimlerinin Nereden Geldiğini Öğrenince Ufaktan Şaşıracağınız Müzik Grupları
Şarkılarını ezbere biliyoruz, logolu tişörtlerini üzerimizden çıkarmıyoruz, konserlerinde avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz... Peki ama hayranı olduğumuz bu efsanevi müzik gruplarının isimleri aslında nereden geliyor? Kimi bir dikiş makinesinin arkasındaki sıradan bir yazıdan ilham almış, kimi ise yediği acımasız bir eleştiriyi alıp dünyanın en havalı marka ismine dönüştürmüş.
Arkalarındaki hikayeyi öğrenince şarkılarını bir daha aynı hisle dinleyemeyeceğiniz, 'Yok artık, gerçekten buradan mı çıkmış?' dedirtecek o isim hikayeleri! 👇
1. AC/DC
Dünyanın en efsanevi hard rock gruplarından birinin isminin bir ev aletinden geldiğini söylesek? Angus ve Malcolm Young kardeşler, yeni kurdukları gruplarına isim ararken kız kardeşleri Margaret’ın dikiş makinesinin arkasındaki 'AC/DC' (Alternating Current/Direct Current - Alternatif Akım/Doğru Akım) yazısını görürler. Grubun sahnede yaratmak istediği o tükenmez ve tehlikeli elektriği yansıttığını düşünüp bu ismi hemen kaparlar.
2. Daft Punk
Elektronik müziğin maskeli efsaneleri Guy-Manuel ve Thomas, ilk başlarda 'Darlin'' adında bir indie rock grubundaydı. İngiliz müzik dergisi Melody Maker, grubun bir şarkısını incelediğinde müziği 'a daft punky thrash' (aptalca/saçma sapan bir punk gürültüsü) diyerek kelimenin tam anlamıyla gömer. İkili bu hakarete üzülmek yerine çok eğlenir ve bu tamlamayı alarak müzik tarihinin en karizmatik isimlerinden birine dönüştürür. Eleştirmene büyük kapak!
3. Led Zeppelin
Jimmy Page, 'The New Yardbirds' adıyla yeni bir süper grup kurduğunda, The Who'nun efsanevi davulcusu Keith Moon bu projeyle alay eder. Moon, grubun asla başarılı olamayacağını ve 'kurşun bir balon gibi yere çakılacağını' (go down like a lead balloon) söyler. Jimmy Page bu espriyi o kadar beğenir ki, 'Lead' kelimesini Amerikalılar yanlış okumasın diye 'Led' yapar, balonu da daha heybetli olan 'Zeppelin' (Zeplin) ile değiştirir.
4. Pink Floyd
Psikedelik rock'ın tanrıları Pink Floyd'un ismi, aslında grubun kurucusu Syd Barrett'ın plak koleksiyonundaki iki blues müzisyenine bir saygı duruşudur. Barrett, çok sevdiği Amerikalı blues sanatçıları Pink Anderson ve Floyd Council'in ilk isimlerini birleştirerek müziğin gidişatını değiştirecek o ikonik adı ortaya çıkarır.
5. The Beatles
John Lennon ve Stuart Sutcliffe, hayranı oldukları Buddy Holly'nin grubu 'The Crickets' (Cırcır Böcekleri) gibi böcek temalı bir isim arayışına girerler. Önce 'Beetles' (Böcekler) ismini bulurlar. Ancak John Lennon kelime oyunlarını çok sevdiği için, ismin içindeki 'beet' kısmını müzikal bir ritim ve dönem akımı olan 'Beat' kelimesiyle değiştirerek ismin son halini verir.
6. Guns N' Roses
Sanki çok tehlikeli, çok derin felsefi bir anlamı varmış gibi duran bu isim aslında iki farklı grubun mecburi birleşimidir. Axl Rose'un vokali olduğu 'Hollywood Rose' grubu ile Tracii Guns'ın kurduğu 'L.A. Guns' grubu üyelerini birleştirip yeni bir yola girmeye karar verince, isimlerini de ortadan ikiye birleştirip Guns N' Roses yapıverirler.
7. Nirvana
1980'lerin sonundaki punk ve grunge grupları genellikle 'Angry Samoans' veya 'Meat Puppets' gibi agresif, kaba ve itici isimler seçiyordu. Kurt Cobain ise grubun isminin müziğin o sert yapısına tezat oluşturacak şekilde; güzel, huzur veren ve spiritüel bir kelime olmasını istedi. Budizm'de ulaşılabilecek en yüksek aydınlanma ve huzur evresi olan 'Nirvana' işte tam da bu zıtlık arayışından doğdu.
8. Duman
Listeyi bizden bir efsaneyle bitirelim. Kaan Tangöze ve Ari Barokas, 'Eski Köprünün Altında' albümünü kaydetmek için stüdyoya girdiklerinde gruplarının hala bir ismi yoktur. Şarkıları kaydederken ve grubun geleceğini düşünürken kendi albümlerindeki o meşhur şarkıya tutunurlar ve 'Halimiz duman!' diyerek grubun ismini Duman koyarlar. İyi ki de öyle yaparlar!
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