Bir Baba Hamlet

Kalastan dekor kurup Shakespeare'in Hamlet'ini sahnelemeye kalkan iki cüretkar oyuncunun hikayesi. İkiliden biri kendini Shakespeare uzmanı sanan bir aktör, diğeri ise her fırsatta şarkı söylemek isteyen bir müzikal meraklısı. Sebastian Seidel'in metnini Yücel Erten çevirdi, oyunu Emrah Eren yönetiyor.

Tarih: 27 Kasım Cuma, 20.30

Mekan: Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi

Tür: Komedi

Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Ruh Öküzüm

Kadın erkek ilişkilerini mizahla ele alan iki kişilik komedi, dokuzuncu sezonunda seyirciyle buluşuyor. Oyunu Erkan Karadeniz yazdı ve yönetti, sahnede Tuğçe Karabayır ile birlikte oynuyor.

Tarih: 26 Kasım Perşembe, 20.00

Mekan: HOP Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Shirley Valentine

Willy Russell'ın oyunu, günlerini mutfakta geçiren ve hayallerini bile unutmuş bir ev kadınının kendini yeniden keşfedişini anlatıyor. Sumru Yavrucuk hem yönettiği hem de tek başına oynadığı müzikli komedide hikayedeki bütün karakterlere hayat veriyor.

Tarih: 27 Kasım Cuma, 20.30

Mekan: DasDas İstinyePark Açık Sahne

Tür: Komedi

Oyuncu: Sumru Yavrucuk

Süre: 105 dakika

Yaş sınırı: 12+

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım

Semih Çelenk'in yazıp yönettiği oyunda Fırat Tanış, bir Abdal hikayesini anlatıyor. Türkülerin ve deyişlerin eşlik ettiği türkülü müzikalde Fırat Tanış'a sahnede Cem Erdost İleri, Mehmet Taylan Ünal, Sitar Sertaç Şanlı ve Mesut Ulusan enstrümanlarıyla eşlik ediyor.

Tarih: 23 Kasım Pazartesi, 20.30; 29 Kasım Pazar, 20.30

Mekan: Sancaktepe Sahnesi; Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir

Tür: Müzikal, dram

Oyuncu: Fırat Tanış

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 10+

Herkes Kocama Benziyor

Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten, oraya nasıl düştüğünü, onu terk eden kocasını ve pavyondaki arkadaşlarını anlatıyor. Yıllarca adını koyamadığı öfkesi bir gün patladığında hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Alis Çalışkan'ın yazdığı, Hakan Emre Ünal'ın yönettiği tek kişilik oyunda Pınar Güntürkün sahnede.

Tarih: 25 Kasım Çarşamba, 20.30; 26 Kasım Perşembe, 20.30

Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi; Akatlar Kültür Merkezi

Tür: Komedi, trajedi, dram

Oyuncu: Pınar Güntürkün

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 15+

Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri

Edouard Louis'nin annesini anlattığı eserinden uyarlanan oyun, gençken özgür ve mutlu olan bir kadının iki evlilik boyunca eve kapatılışını ve yıllar sonra kendini kurtarışını anlatıyor. Kemal Aydoğan'ın yönettiği oyunda Onur Ünsal sahnede.

Tarih: 28 Kasım Cumartesi, 16.00 ve 20.30; 29 Kasım Pazar, 16.00

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Dram

Oyuncu: Onur Ünsal

Süre: 105 dakika

Şıngır Şıngır Beyoğlu

Ali Poyrazoğlu, doğaçlamaya dayanan oyununda yaşanmışlıkları, dramı ve trajediyi aynı sahnede buluşturuyor. Usta oyuncu sohbet havasında ilerleyen oyunda seyirciyi hem güldürüyor hem duygulandırıyor.

Tarih: 29 Kasım Pazar, 19.00

Mekan: Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

Tür: Komedi

Oyuncu: Ali Poyrazoğlu

Süre: 150 dakika

Yaş sınırı: 15+

Ben Fidel

Tolga Pancaroğlu'nun tek başına oynadığı oyun, Küba'da 'Büyük Lider' diye anılan Fidel Castro'nun hayatını, Küba devrimini ve ülkenin bağımsızlık mücadelesini Castro'nun ağzından anlatıyor. Metni Onur Erbilen yazdı ve yönetti.

Tarih: 26 Kasım Perşembe, 20.30

Mekan: İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

Tür: Dram

Oyuncu: Tolga Pancaroğlu

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 12+

Beyoğlu'nda Gizli Kanto

Oyun 1900'lerin başındaki Beyoğlu'nda geçiyor. Zengin kumaş tüccarı Beybaba'nın kızı Müjgan, gündüzleri babasının yanında terzilik yapıyor, geceleri ise Marion adıyla kanto sahnelerine gizlice çıkıyor. Müjgan'ın yolu Elias ile kesişince işler karışıyor. Yedi oyuncunun bütün rolleri dönüşümlü oynadığı oyun, tuluat geleneğinden besleniyor.

Tarih: 24 Kasım Salı, 20.30

Mekan: Kartal Sanat Tiyatro Salonu

Tür: Komedi, müzikal

Oyuncular: Sezgin Uzunbekiroğlu, Adem Yılmaz, Barış Aytaç, Ezgi Oltes, Ece Kazımoğlu, Onur Erol, Sertan Özdemir

Süre: 110 dakika

Yaş sınırı: 12+

Çiftler Çiftler

Altı Üstü Kabare'nin müzikli kabaresi dört farklı çiftin hikayesini anlatıyor. Ev taksitleri yüzünden birbirini göremeyen yeni evli Tanju ile Hülya, kız istemeye sarhoş gittiği için İstanbul'a kaçmak zorunda kalan Mehmet ile Zeynep, yanlış bir telefonla sanal aşka düşen Cemil ile Vesile ve çocukluk aşkı için baleye yazılan Bülent ile Sude sahnede.

Tarih: 27 Kasım Cuma, 20.30; 28 Kasım Cumartesi, 20.30

Mekan: Altı Üstü Kabare

Tür: Komedi

Süre: 110 dakika

Yaş sınırı: 16+

Geceyarısı Hayaleti

Tamy ile Fray, yeni taşındıkları evde açıklanamayan olaylarla karşılaşıyor. Marble ile Frii'nin akşam yemeğine gelmesiyle dört kişi, korkunun kendi geçmişlerinde de saklı olduğunu fark ediyor. Savaş Özdural'ın yönettiği gerilim oyununda gece yarısı yaklaştıkça sahnedeki doğaüstü olaylar da artıyor.

Tarih: 27 Kasım Cuma, 20.30

Mekan: Tiyatro Akla Kara Kadıköy Sahnesi

Tür: Gerilim

Oyuncular: Savaş Özdural, Ilgın Angın, Goncagül Sunar, Özgür Özdural, Kerem Tataroğlu

Yaş sınırı: 13+

Seyfi Bey

Oyun, 2007'de bir kış gecesi Günay Restoran'da Seyfi Dursunoğlu'nun kulisinde geçiyor. Huysuz Virjin'e dönüşmeye hazırlanan Seyfi Bey'e gelen bir telefon, o gecenin seyrini değiştiriyor. Kariyerine 30 yıl önce Huysuz Virjin'in metin yazarı olarak başlayan Armağan Çağlayan, ustasını canlandırıyor.

Tarih: 23 Kasım Pazartesi, 20.30; 24 Kasım Salı, 20.30; 25 Kasım Çarşamba, 20.30; 26 Kasım Perşembe, 20.30

Mekan: Sahne Dragos; İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi; Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne; İBB Şile Kültür Merkezi

Tür: Dram

Oyuncu: Armağan Çağlayan

Süre: 90 dakika

Yaş sınırı: 16+

Doğu Ekspresinde Cinayet

Agatha Christie'nin 1933'te İstanbul'da Pera Palas'ta yazdığı romandan uyarlanan oyunda, İstanbul'dan yola çıkan Doğu Ekspresi'nde daha ilk gece bir cinayet işleniyor. Tren karda mahsur kalınca Hercule Poirot, polis gelmeden katili bulmak için zamanla yarışıyor. Poirot'yu Savaş Özdural oynuyor.

Tarih: 24 Kasım Salı, 20.30

Mekan: Fişekhane Ana Sahne

Tür: Polisiye

Oyuncular: Savaş Özdural, Orçun Kaptan, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Gizem Tataroğlu, Can Esendal, Ilgın Angın, Can Şıkyıldız, Kerem Tataroğlu, Romina Özipekçi, Hilal Yurdakul, Özgür Özdural

Süre: 120 dakika, iki perde

Yaş sınırı: 13+

Ölü'n Bizi Ayırana Dek

Boşanmaya karar veren Cansu ile Serdar, kendileri için düzenlenen kutlama partisinin ertesi sabahı aynı yatakta uyanıyor ve salondaki kanepede bir ceset buluyor. Önceki geceden pek az şey hatırlayan çift, hangisinin katil olduğunu ararken evliliğini de yeniden gözden geçiriyor. Oyunu Hakan Yılmaz yönetiyor.

Tarih: 24 Kasım Salı, 20.00; 26 Kasım Perşembe, 20.00

Mekan: Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir; Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi

Tür: Komedi

Oyuncular: Ebru Cündübeyoğlu, Hakan Yılmaz, Volkan Aktan

Süre: 160 dakika, iki perde

Yaş sınırı: 12+

Yan Rol

Hep arkadaş kontenjanında görülen, kendi hayatında bile başrolün arkadaşı olarak kalan bir kadın oyuncu hikayesini seyirciyle paylaşıyor. Alamadığı roller, en yakın arkadaşı, annesi ve babasıyla ilişkisi ve toplum baskısı artık taşıyamayacağı kadar ağırlaşıyor. Deniz Madanoğlu'nun yazdığı, Şenol Önder'in yönettiği tek kişilik oyunda Merve Polat sahnede.