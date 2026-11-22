Beste Uyanık'ın Asgari Ücretlilere Verdiği "Kendini Geliştir" Tavsiyesine Yorum Yağdı
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Murat Aygen'in sunduğu Profesyoneller programına konuk olan Beste Uyanık, asgari ücretle çalışanların kendine yatırım yapması gerektiğini söyledi. Uyanık, evinde çalışanlardan örnek vererek 'Ben servis yapmayı da biliyorum, gümüş parlatmayı da biliyorum' diyebilecek birinin daha kıymetli olacağını anlattı. X'te paylaşılan video 5,1 milyon kez görüntülendi ve binden fazla yorum aldı.
KAYNAK: Murat Aygen'le Profesyoneller/ YouTube
Beste Uyanık, asgari ücretle çalışan birinin kendine yatırım yapması gerektiğini söyledi
Buradan izleyebilirsiniz:
Beste Uyanık'ın asgari ücretliler hakkındaki sözlerine kısa sürede pek çok yorum geldi.
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