Murat Aygen'le Profesyoneller'e konuk olan ekonomist Beste Uyanık, Murat Aygen, asgari ücretle çalışan birinin bakış açısından sorduğu 'Ben asgari ücretliyim kardeşim, ne yapacağım peki? Nasıl yaşayacağım? Ancak kazandığım para 28.075 lira. O zaman bir yere yatırım yapma, bir şeyi tasarruf etme imkanım var mı?' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Beste Uyanık bu soruya 'Var, kendisine tasarruf yatırım yapacak. O asgari ücretle çalıştığı işi geçici bir dönem. Ama eğer ki kendini geliştirirse...' diyerek yanıt verdi.

Uyanık, sözlerine kendi evinden bir örnekle devam etti: 'Evimizde insanlar çalıştırıyoruz, evde de hep şöyle bir sorun var. Bir hafta çalışıp bir hafta sonra 'Ben yapamıyorum.' diyor, gidiyor. Ben olsam girerim; gerçekten görgülü birini bulduysam onun yanında kalırım. Bir sürü şeyi öğrenirim, kendimi geliştiririm.'

Konuşmasının devamında ise şunları söyledi: 'Sonra bir başka eve gittiğimde derim ki: 'Ben servis yapmayı da biliyorum. Ben gümüş parlatmayı da biliyorum.' Yani ona hitap edecek. Şunu anlamalılar: 'Ben karşımdaki patronumdan ne alabilirim, ona ne verirsem ben kıymetli olurum?''