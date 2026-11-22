Şinto ve Budist geleneklerin yaşadığı Çin, Japonya, Kore ve Vietnam'da yas tutanlar ölüler için yemek ve tütsü hazırlıyor. Sunaklar çiçeklerle ve yemek adaklarıyla süsleniyor.

Cenazelerde çubukların dik saplandığı bir kase pirinç, yemeğin hayatını kaybedenlere sunulduğu anlamına geliyor. Restoranda aynı şeyi yapmak ise ruhları sofraya davet etmek olarak görülebiliyor.

Vietnam kültüründe pirince saplanmış çubuklar, ölüleri anmak için kullanılan tütsü kasesine benziyor. Batıl inançlar bir kenara bırakılsa bile çubukları dik bırakmak genel olarak saygısızlık sayılıyor. Kural yalnızca pirinç için değil, her türlü yemek kasesi için geçerli.