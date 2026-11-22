Çin ve Japonya'da Yemek Çubuklarını Pirince Dik Saplamak Neden Büyük Ayıp?
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Çin, Japonya, Kore ve Vietnam'da sofrada yapılabilecek en büyük hatalardan biri yemek çubuklarını pirince dik saplamak. Hareket bu ülkelerde ölümü ve cenazeyi çağrıştırıyor. Kökü, ölüler için hazırlanan yemek ve tütsü geleneğine dayanıyor. Doğu Asya sofralarında dikkat edilen tek kural da bu değil.
Pirince saplanan çubuklar ölülere sunulan yemeği hatırlatıyor
Höpürdetmek hoş karşılanabiliyor, çubuğu ete saplamak ise ayıp
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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