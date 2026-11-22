İçinde Biriktirdiğin Hangi Duygu Bir Gün Taşacak?
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Bazen söylemek istediklerimizi içimize atar, kırıldığımızı belli etmez, öfkemizi bastırır ya da kimseye göstermeden üzülürüz. Dışarıdan her şey yolundaymış gibi görünse de içimizde biriken duygular zamanla büyüyebilir. Peki, sen en çok hangi duygunu bastırıyorsun? Bir gün sabrın tükendiğinde içinde biriktirdiğin hangi duygu ortaya çıkacak? Soruları içinden geldiği gibi cevapla, duygularının sana anlatmak istediği şeyi birlikte keşfedelim!
1. Birisi seni hiç hak etmediğin bir şekilde kırdığında nasıl tepki verirsin?
2. Son zamanlarda seni en çok yoran şey ne?
3. Bir tartışma sırasında söylemek isteyip de söyleyemediğin şeyler olur mu?
4. Kendini en çok hangi durumda yalnız hissedersin?
5. Bir arkadaşın sana verdiği sözü tutmadığında ne yaparsın?
6. İnsanların senin hakkında en çok neyi yanlış anladığını düşünüyorsun?
7. Uzun zamandır içinde tuttuğun bir şeyi anlatma fırsatın olsa ne yapmak isterdin?
8. Birisi sana "Sen çok değiştin" dediğinde ne hissedersin?
9. Bir gün boyunca kimseyle konuşmak zorunda olmasan ne hissedersin?
10. En çok hangi cümleyi kendine söylemek zorunda kalıyorsun?
İçinde Biriken Duygu: Kırgınlık
İçinde Biriken Duygu: Öfke
İçinde Biriken Duygu: Özlem ve Sevilme İhtiyacı
İçinde Biriken Duygu: Tükenmişlik
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