Senin içinde en çok biriken duygu özlem. Ancak bu yalnızca bir insanı özlemekle ilgili değil. Bazen eski bir mutluluğu, kendini güvende hissettiğin günleri, birinin seni gerçekten merak ettiği zamanları veya hiçbir şey düşünmeden mutlu olabildiğin anları özlüyorsun. Dışarıdan bakıldığında sosyal, neşeli ve hayatına devam eden biri gibi görünebilirsin. İnsanlarla konuşuyor, gülüyor ve günlük işlerini yapıyorsun. Fakat kendi başına kaldığında içinde eksikliğini hissettiğin şeyleri daha fazla düşünüyorsun. Belki de birinin seni hiçbir şey anlatmak zorunda kalmadan anlamasını istiyorsun. Sürekli güçlü görünmek yerine bazen senin de ilgiye, şefkate ve desteğe ihtiyacın olduğunu kabul etmesini bekliyorsun. Bir gün taşacak olan duygun, sakladığın sevgi ve özlem olabilir. Belki uzun zamandır söylemediğin bir itirafı yapacak, belki de artık seni mutlu etmeyen ilişkilerden uzaklaşacaksın. Çünkü insan bazen birini kaybettiği için değil, o kişinin yanında kendisi gibi hissedemediği için de özlem duyabilir.